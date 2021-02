Los sindicatos andaluces rechazan los despidos en una empresa "estable" como Cruzcampo

Cargando el reproductor....

Tanto la líder del CCOO-A, Nuria López, como la de UGT-A, Carmen Castilla, mostraron este jueves su total rechazo a los despidos masivos anunciados ayer por Heineken en todo el mundo, que afectarán directamente a la plantilla de Cruzcampo en Andalucía.

"Creo que deberían de pensarse los despidos, porque estamos convencidos de que va a haber una recuperación, porque esta crisis es coyuntural, no estructural como la anterior crisis, probablemente habrá un aumento del consumo y no sean necesarios estos despidos”, resumió Castilla, quien añadió que “pedimos a Heineken que tenga en cuenta que puede haber otras medidas complementarias que no sea poner en la calle a ningún trabajador”.

Por su parte, la líder de CCOO en Andalucía, aseguró que en el caso de Cruzcampo "nos preocupa enormemente que empresas importantes, fábricas estables sólo pongan en una situación de pandemia, que es coyuntural, despidos encima de la mesa y no hagan un esfuerzo con las importantes ayudas que se están poniendo desde el Gobierno y desde Europa".

Falta de comunicación

Las líderes sindicales también mostraron su profunda preocupación por la sangría de empleos de calidad que supone este plan de ajuste y la falta de comunicación entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores.

"Estamos bastante preocupados por la noticia, porque la verdad es que nos hemos tenido que enterar por los medios", incidió Castilla, que espera tener más información en los próximos días o semanas.

"Ahora debe haber una mesa de negociación con los representantes de los trabajadores para analizar el impacto que va a tener no sólo en Sevilla sino en Jaén", adelantó.