La Junta estima que a partir de mayo se podría empezar a viajar

La Junta espera un verano "razonablemente normal" para el sector turístico en la comunidad respecto a "lo que teníamos" antes de la pandemia de la covid-19, contando con que la movilidad entre territorios pudiera comenzar a reabrirse a partir del mes de mayo.



Así se ha pronunciado el vicepresidente andaluz y consejero de este área, Juan Marín, durante la firma con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Sevilla, que durante los próximos cuatro años tiene previsto realizar acciones por valor de casi cinco millones de euros.



Aunque ha matizado que "los plazos los están marcando la pandemia y el ritmo de vacunación", Marín ha indicado que la estimación es que "a partir de mayo se empiecen a abrir mucho las posibilidades de viajar" y ha animado a "trabajar y aprovechar ahora el momento para después ser más competitivos".



"Hay que hacerlo ya", ha dicho el número dos de la Junta, que ha alabado la "celeridad" con la que se ha trabajado con el Ayuntamiento de Sevilla en este Plan a pesar de las "muchas incógnitas" que hay todavía debido a la pandemia, como por ejemplo acerca de la celebración o no de grandes eventos.



Por ello ha apostado por "ir programando el segundo semestre" del año, para contar con un otoño "en el que se recupere el músculo del sector de forma importante" y "volver a despegar en 2022".



"Si no trabajamos ahora va a ser muy difícil que consigamos resultados cuando se active la movilidad, que todo indica que podría ser en mayo", ha precisado.



Marín ha elogiado además al Ayuntamiento de Sevilla por ser "especialmente sensible" con el sector turístico y haber hecho "una clara apuesta" por él, algo que ha ensalzado ya que "no todo el mundo cree en el turismo".



Las 14 líneas de desarrollo del Plan van a buscar mercados emergentes y que le interesan al destino, según ha detallado Marín, ya que todas ellas son "herramientas" de ayuda para el sector, desde la hostelería a las agencias de viaje o los guías turísticos.



Tras calificar a la capital andaluza como "un motor económico", el vicepresidente ha señalado que "hoy el turista lo que más destaca son las sensaciones, y Sevilla es un lugar extraordinario para ello.