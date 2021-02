El Parlamento andaluz celebrará en el exterior el pleno institucional el 28 febrero

El Parlamento de Andalucía celebrará en exterior el pleno institucional con motivo del día de Andalucía el 28 de febrero para que puedan asistir los 109 diputados, ya que en el hemiciclo no es posible por la distancia de seguridad, ha avanzado este miércoles la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet.



En una entrevista en Canal Sur Televisión, Bosquet ha explicado que en el interior del hemiciclo no pueden estar los 109 diputados por motivos de seguridad debido a la pandemia, por lo que con la idea de que el 28 de febrero pueden asistir todos los representantes de los andaluces ha previsto celebrarlo en el exterior del edificio, aunque no habrá invitados.



No obstante, ha confirmado que este año no habrá jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos puedan visitar la cámara el día de la comunidad, aunque Marta Bosquet ha anunciado que, según como evolucione la pandemia, baraja que se realice en abril o mayo.



Asimismo, ha anticipado que a finales de este mes o principios de marzo presentará a los portavoces de los grupos parlamentarios la reforma del reglamento de la Cámara, ya que considera que es necesaria una "modificación para agilizar la actividad y dinamizar la actividad legislativa para que no se eternicen los trámites", así como para "adecuar algunas incongruencias con Estatuto de Autonomía".



Preguntada por el recurso presentado por el PSOE ante el Tribunal Constitucional contra la aprobación de un recurso de simplificación administrativa en el seno de la diputación permanente del Parlamento durante el estado de alarma por la pandemia, Bosquet lo ha tildado de "despropósito" ya que se acordó por unanimidad de todos los grupos abordar la actividad parlamentaria en la diputación permanente durante el estado de alarma y, sin embargo, lo ha recurrido porque "no le gusta el decreto".



Además de que dicho decreto de regulación de la actividad económica para agilizar los trámites era demandado por el tejido productivo y los empresarios andaluces, la presidenta del Parlamento ha confiado en que el Tribunal Constitucional "actúe en conciencia".