Marta Bosquet: "Creo que no hubo precipitación en expulsión de Adelante"

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, asegura que "no creo que hubiera precipitación" de la Mesa del Parlamento en el caso de la expulsión de 9 diputados de Adelante Andalucía tras el escrito que presentó en noviembre la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto.

Bosquet sostiene que "yo fui la primera como presidenta la que solicitó un informe antes de adoptar ninguna decisión", pero la actitud generalizada fue que "el resto de los miembros de la Mesa decidieron que era suficiente y así, en consecuencia, se admitió a trámite ese escrito con las consecuencias que conllevaba de expulsión".

En una entrevista con Europa Press, Bosquet responde de esta forma a la pregunta sobre si la Mesa del Parlamento se precipitó al aceptar el escrito de expulsión que presentó Inmaculada Nieto cuando aún no había informe de los letrados de la Asamblea andaluza.

La presidenta del Parlamento apela a que "la decisión se abordó en varias reuniones de la Mesa", mientras recrea la escena del momento para indicar que tanto ella como su compañero de Ciudadanos en el órgano de gobierno de la Cámara autonómica, Julio Díaz, "dijimos de tener un informe jurídico, antes de tomar una decisión, ante el escrito que había llegado suscrito por la portavoz de Izquierda Unida".

Bosquet apunta que el escrito "se había registrado el día anterior" por lo que "tampoco da tiempo para estudiar las cosas", de ahí que desde su perspectiva abogara por contar con "un informe jurídico, que jamás me va a sobrar para ningún tema".

Tras ese primer impulso generalizado de aceptación del escrito, la presidenta del Parlamento traslada que "fueron otros grupos los que también se sumaron a la petición de un informe jurídico y a la vista del mismo se apuesta por requerir documentación y con esa documentación que aportaron todas las partes fue cuando la Mesa finalmente adoptó una decisión y también la gran mayoría de las fuerzas políticas que formamos la Mesa del Parlamento suscribimos un pacto antitransfuguismo".

Cuando se le pregunta a la presidenta del Parlamento de Andalucía sobre si el informe de los letrados ha sido la hoja de ruta para cubrir el vacío legal del Reglamento del Parlamento sobre cómo proceder ante la salida de un diputado de su grupo, que publicó el lunes 1 de febrero el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, afirma Bosquet que "la realidad es que para la reforma reglamentaria no son preceptivos los informes de esta casa, con lo cual la ley está en total predisposición para poder incluirse en un orden del día".

"Yo misma solicité un informe jurídico, pero no por nada, sino porque como soy jurista, un informe técnico jamás me sobra", prosigue explicando la presidenta del Parlamento, que alega que ese informe "refuerza justamente la legitimidad de esa reforma que están llevando a cabo los grupos políticos" contra el transfuguismo político.

La presidenta del Parlamento de Andalucía afirma, ante la hipotésis de si el reglamento cerrará la puerta a la polémica del transfuguismo, que "eso es lo que pretendo", aunque admite que ese propósito depende más de "una reforma del sistema electoral a nivel general y de que existieran listas abiertas y desbloqueadas".

Bosquet sostiene que "cuando los ciudadanos votan, votan a un partido político, votan a los integrantes de esa candidatura, con independencia de cuál sea el orden" y asegura querer explicar "desde el punto de vista ético y moral, si se me permite, que en el momento en que o bien un diputado ha perdido la confianza en su partido político o el partido político en el diputado, no tiene sentido, por lo menos para mí, seguir manteniendo un acta".

"Los ciudadanos han votado unas siglas, no han votado a una persona en concreto", prosigue explicando, mientras defiende la reforma del Reglamento del Parlamento porque "es buena y viene también a aportar regeneración democrática" y presume de que el Parlamento de Andalucía "vaya a ser el primero que justamente va a complementar lo que se mandata el pacto sobre el antitransfuguismo".

"Todo lo que sea regenerar la vida política es bueno", insiste Bosquet.

LA ASIGNACIÓN A ADELANTE ANDALUCÍA

Sobre la polémica asociada a la asignación del grupo parlamentario de Adelante Andalucía para 2021, que al pasar de 17 a 8 diputados, ha revisto reducir su dotación en 881.964,72 euros, un 52,94% menos del 1.665.933,84 euros que iba a recibir ante de la escisión en el Presupuesto del Parlamento de 2021, Marta Bosquet dice que "está en el artículo 25 del Reglamento, que establece que las subvenciones se darán acorde con las necesidades de los grupos y en función también de la representación y un acuerdo posterior de la Mesa viene a desarrollar también ese artículo y lógicamente corresponde después suplirlos con acuerdos de la Mesa o con resoluciones de la Presidencia".

Bosquet, que apela a que "por encima de cualquier cosa está la voluntad ciudadana, que está votando a un determinado partido político, a una candidatura", se remite "al ejemplo que tenemos en esta legislatura de una diputada, del grupo Vox, y tras su salida se produjo también la consiguiente reducción de la subvención, con lo cual entiendo que ahora no podemos actuar de manera distinta".

La presidenta del Parlamento explica sobre la repercusión de la pérdida de 9 parlamentarios del grupo de Adelante Andalucía que "me hago cargo que lógicamente no es lo mismo la pérdida de un diputado que la pérdida, en este caso de 9 diputados y me hago cargo de que eso hace un daño económico importante, pero no podemos variar el criterio sean 10 o sean 20 hasta tanto en tanto en cuanto no tenga en este caso un soporte jurídico que lo fundamente y ese soporte jurídico es justamente la reforma reglamentaria".

"Hay que seguir actuando como se ha obrado en los precedentes anteriores en esta misma legislatura", concluye Marta Bosquet sobre las semejanzas entre la salida de una diputada de Vox y las 9 expulsiones en Adelante Andalucía.