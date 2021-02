La Junta de Andalucía amplía a 70 millones las ayudas a la ganadería extensiva

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado el incremento de las ayudas a la ganadería extensiva por parte de su departamento, de manera que de los 40 millones inicialmente previstos, se pasa a 70 millones. Crespo, que se ha referido a las peticiones en este sentido por parte del sector, ha reconocido la gran cantidad de solicitudes recibidas, hasta 4.000.

La consejera, que ha visitado la finca ganadera `Loma Enmedio´, en Tarifa, ha recordado que "cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con 15 millones de euros destinados a la ganadería extensiva, pero que no se utilizaron", advirtiendo que lo primero que se hizo fue aumentar la partida a 40 millones y proceder a su convocatoria. Ahora, "se ha constatado la necesidad de estas ayudas con un gran número de solicitudes y hemos decidido aumentarlas".

Carmen Crespo ha recordado, además, que "esta iniciativa llega en un momento de grandes dificultades para todos por culpa de la pandemia, señalando que la Junta de Andalucía va a seguir apoyando y respaldando al sector de la ganadería en la comunidad. En este sentido se ha referido también a las ayudas de la medida-21 dedicadas a la ganadería extensiva afectada por el cierre del canal Horeca resueltas recientemente. "Son ayudas que pedimos a la UE que nos permitiera poner en marcha", ha recordado Crespo, quien ha señalado que se han dado 16 millones de euros de los que 5,7 millones han sido para vacuno, 8,3 millones para ovino-caprino y 2 millones para porcino ibérico.

Novedades en la PAC

Durante su visita a la finca ganadera, Carmen Crespo ha insistido, en relación a la PAC, en que Andalucía está dispuesta a dialogar “pero no a que pierdan nuestros agricultores y ganaderos, que se han dejado la piel a pesar de que los mercados muchas veces no les responden” en el ámbito económico. La consejera se ha mostrado “totalmente de acuerdo” en alcanzar un pacto nacional matizando que debe tratarse de “una Política Agrícola Común (PAC) justa en la que no pierda ningún agricultor de ninguna zona de nuestro país”. “Hay posibilidades para ello”, ha apuntado Crespo, que opina que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como “árbitro”, debe poner encima de la mesa “una PAC que sea beneficiosa para todos los productores de España, y entre ellos, para el 37% que son de Andalucía”.

La consejera ha mostrado su coincidencia con el presidente de Asaja-Cádiz y vicepresidente de COPA-Cogeca, Pedro Gallardo, en su temor de que los perjuicios del Real Decreto de Transición de las Ayudas Directas de 2021-2022 de la Política Agrícola Común sean solo “un aperitivo” de lo que podría ocurrir con la nueva PAC. “En esta comarca del Campo de Gibraltar se va a perder, de media, un 9% de los fondos por ayudas directas a pastos que reciben los ganaderos de esta zona. Pérdidas, que según los cálculos que hemos realizado, se pueden elevar en algunos casos hasta el 40%; y en 2023 seguirían perdiendo por la reducción de las regiones productivas y la aplicación de esa, entre comillas, tasa plana”, ha lamentado la titular de Agricultura, insistiendo en que esta situación “no la podemos permitir”.

Crespo ha recordado que en Andalucía existe “unión de todas las organizaciones agrarias, cooperativas y el Gobierno andaluz” en su rechazo al Real Decreto y su disposición al diálogo, pero se ha mostrado convencida de que ni la Junta ni los representantes del sector de esta Comunidad Autónoma “van a firmar un pacto para perder”. “Sin duda, habrá que modificar cuestiones porque la nueva PAC tendrá que avanzar en cuanto a arquitectura verde”, ha comentado la consejera, que ha puntualizado que estos cambios no pueden perjudicar “a ganaderos y agricultores que han estado invirtiendo en innovación y en tecnología” y que han contribuido a evitar el despoblamiento de las zonas rurales “luchando para que su tierra tenga rentabilidad y posibilidades de futuro”.

La finca ganadera Loma Enmedio

La finca ganadera `Loma Enmedio´ es una explotación de unas 200 hectáreas de ganado bovino extensivo en ecológico. Esta ganadería se encuentra en la comarca del Campo de Gibraltar en donde hay una gran cantidad de explotaciones agrícolas. En concreto el término municipal de Tarifa dispone de 41.500 hectáreas agrícolas.