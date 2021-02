La Junta descarta levantar los cierres antes de los 14 días establecidos

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha descartado que se puedan levantar los cierres perimetrales o de la actividad no esencial en aquellos lugares que han superado los 500 o 1.000 casos por cien mil habitantes antes de los 14 días que se han establecido para que las medidas estén en vigor.



En declaraciones a los periodistas tras firmar como responsable de Justicia un convenio con la Consejería de Educación, Marín ha asegurado que "no está sobre la mesa del Consejo de Gobierno" reducir ese plazo, puesto que las decisiones "no solo tienen que ver con esos datos, sino también con otras cuestiones que afectan a la atención sanitaria" en cada municipio.



"Son muchos los ítem que se manejan y hay unas pautas que se han creado para todos", ha dicho el número dos del Gobierno andaluz, que ha precisado que "solo en alguna situación extraordinaria el delegado provincial podría decidir si autorizar algún cambio o no".



En cuanto a la posibilidad de realizar vacunaciones masivas en espacios abiertos de grandes dimensiones, Marín ha asegurado que Andalucía no tiene vacunas para ello y ha sostenido que ese "es el mayor problema", por lo que cualquier planteamiento de ese tipo "es innecesario y está fuera de cualquier escenario posible".



Ha insistido en que "ni siquiera hay dosis para poder atender a todos los andaluces" y ha pedido a la Unión Europea y al Gobierno de España que "intenten avanzar en conseguir más dosis para los países miembros y que las comunidades autónomas puedan recibir a corto plazo el doble de lo que se está recibiendo".



"Ojalá hicieran falta esas instalaciones porque tuviéramos dos o tres millones de vacunas disponibles todos los meses, pero no es así", ha zanjado el vicepresidente, que ha reiterado que Andalucía "tiene medios humanos y materiales, en la sanidad pública y sumando la privada, para seguir vacunando con normalidad sin recurrir a espacios abiertos".



Preguntado por las palabras de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, sobre el posible reinicio de los viajes nacionales en Semana Santa, Marín ha dicho que le "encantaría" porque eso reactivaría la actividad económica pero ha llamado a "ser prudentes", puesto que los datos están demostrando que estamos ante un virus que "actúa de forma irracional".



Ha asegurado, no obstante, que Andalucía "está preparada para en el momento que se abran las restricciones de movilidad, despegar de forma rápida en el sector turístico", donde se prevé para este año alcanzar los 22 millones de viajeros en la comunidad, después de contar con 13 en el 2020 y haber tenido 32 en el 2019.