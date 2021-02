Moreno anuncia un nuevo plan de ayudas para la hostelería y el comercio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado hoy que su gobierno está ultimando un nuevo plan de ayudas para la hostelería, la restauración y el comercio, que tendrá "especial incidencia" en los municipios en los que se ha decretado el cierre de la actividad no esencial.



En rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, el jefe del ejecutivo andaluz ha hecho este anuncio de ayudas tras ser preguntado por la posibilidad de adelantar el levantamiento del cierre de la actividad no esencial en municipios que superen los mil contagios por cada 100.000 habitantes, como es el caso de la capital malagueña.



Ha lamentado "profundamente" el cierre de la actividad no esencial en Málaga, durante quince días desde hoy, porque conoce a la hostelería y la restauración y es una ciudad con una "enorme experiencia en esos sectores que genera mucho empleo", pero ha indicado que los expertos dicen que "vamos a vivir momentos de dientes de sierra con días mejores y peores".



Por lo tanto, ha afirmado que lo "lógico y sensato" es esperar los catorce días que marca la pauta epidemiológica, ya que ha avisado de que, "si adelantamos etapas podemos llegar a la frustración de abrir para después cerrar", por lo que ha señalado que lo mejor es que se "consolide una caída de infectados que garantice la actividad y la movilidad".



La ciudad de Málaga ha cerrado su actividad no esencial desde las 00:00 horas de este miércoles al superar la tasa de incidencia de covid-19 de 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de forma que se suma a Almería, que ya estaba en esta situación, en la que entra también, entre las localidades más pobladas, Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, según han decidido este lunes los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto.