El 80 % de los andaluces afirma que se pondrá la vacuna en cuanto pueda

Ocho de cada diez andaluces asegura que se pondrá la vacuna en cuanto pueda, un 10,8 % esperará para ver si es eficaz, un 2,5 % ya se la ha puesto y un 3,6 % se opone a vacunarse, según una nueva encuesta publicada por la Fundación CENTRA, que refleja que el 58,3 % cree que la vacunación debe ser obligatoria para todo el mundo.



Del estudio demoscópico realizado en plena tercera ola de la pandemia, entre el 18 y el 20 de enero entre una muestra de 800 personas residentes en Andalucía, se desprende que más del 85 % de los encuestados creen que la tercera ola de la covid-19 es “la más fuerte de todas”, situándose el grado de preocupación por la crisis del coronavirus en 8,8 puntos de media, en una escala de 0 a 10.



Además, el 43,4 % vaticina que a la pandemia todavía le queda mucho tiempo, mientras que el 39 % considera que, al menos, un año, según este estudio de CENTRA -fundación adscrita a la Consejería de Presidencia de la Junta-.



La práctica totalidad de la población (93,5 %) aprueba, total o parcialmente, las medidas adoptadas por la Junta para combatir esta tercera ola, especialmente las relacionadas con el cierre perimetral de la comunidad, de las provincias, de los municipios con altas tasas de contagio, el cierre de la hostelería y el comercio no esencial a las 18:00 horas en estos municipios y la limitación de las reuniones privadas a cuatro personas.



Y siete de cada diez andaluces estarían a favor de la cesión de competencias por parte del Gobierno central para la ampliación del toque de queda y para decretar el confinamiento domiciliario.



Sobre la gestión de la vacunación por parte del Gobierno central, el 58,3 % manifiesta que se está gestionando mal o muy mal y, en el caso del gobierno andaluz, el 46,9 % de los ciudadanos opina que lo está gestionado bien o muy bien y un 30,9 % lo suspende.



Preguntados por las Navidades, un 59 % asegura haber renunciado a reuniones y comidas en familia y un 14 % lo mismo pero con amigos.



Un 65 % celebró la Nochebuena y la Nochevieja con la familia directa con la que vive, un 27,9 % con esa familia y con algún familiar más con el que no convive, un 3,8 % con familiares y amigos y un 2,9 % solo.



El domicilio familiar fue el elegido por un 81,3 % de los andaluces para celebrar esas dos festividades navideñas, un 16,9 % lo hizo en casa de algún familiar, un 1,3 % en bares o restaurantes y un 0,5 % en casa de amigos.



Una mayoría del 56 % cree que el comportamiento ciudadanos en Navidades fue más irresponsable que hasta ahora y un 24,8 % no varió el grado de responsabilidad.



Este nuevo estudio demoscópico de CENTRA se enmarca en la línea de investigación iniciada el pasado año, destinada a analizar el impacto y las consecuencias que el virus está provocando en la población andaluza y en diferentes planos de ámbito social, económico y jurídico.