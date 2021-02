Covid: Piden que ir a clase sea opcional donde se supere la tasa de mil contagios

La Federación de AMPAS de Granada ha pedido a la Junta que mantenga los colegios abiertos pero permita a las familias decidir sin expedientes por absentismo si llevan o no a sus hijos a clase en aquellos municipios con tasas de contagio covid que superen los mil casos por cada 100.000 habitantes.



Las asociaciones de madres y padres granadinas han pedido a la Junta que paralice la apertura de expedientes por absentismo escolar y ha destacado en un comunicado la necesidad de proteger y no castigar a las familias que decidan no enviar a sus hijos a clase por una cuestión de seguridad sanitaria.



La Federación de AMPAS de Granada, FAMPA Alhambra, ha reclamado además más información a la Junta y ha recalcado que la evolución de la pandemia, la tercera ola de la covid y la saturación de los centros sanitarios han incrementado la incertidumbre de las familias sobre la seguridad de los centros educativos.



FAMPA Alhambra ha defendido la presencialidad como único modelo que garantiza el acceso a la educación en condiciones de igualdad pero ha considerado que las familias se sienten desamparadas, y en ocasiones "criminalizadas con amenazas de activación de protocolos por absentismo escolar", cuando deciden no llevar a sus hijos al aula por las altas tasas de contagio.



Las madres y padres de la escuela pública de Granada han pedido a la Junta que mantenga los colegios abiertos pero que permita a las familias decidir si llevan o no a los menores en aquellos municipios que superen la tasa de mil positivos por cada 100.000 habitantes.



"No decimos que se cierren los centros educativos, sino que queden abiertos exclusivamente para todo el que lo necesite por razones laborales o por falta de recursos tecnológicos", ha detallado la Federación, que ha pedido a la Junta que no aplique los protocolos de absentismo escolar en estos mismos municipios.