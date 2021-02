Las ventas en las grandes superficies cayeron casi un 5 % en diciembre

Las ventas a precios constantes en las grandes superficies de Andalucía disminuyeron un 4,9 por ciento en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, según la información proporcionada este miércoles por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.



Diferenciando por grupos, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 3,3 %, y las del resto de productos descendieron un 36,3 %.



El Instituto de Estadística recuerda que durante la primera quincena del pasado mes de diciembre se decretó en Andalucía el cierre perimetral entre municipios, así como restricciones a las actividades no esenciales a partir de las 18.00 horas.



En comparación con el mes anterior, las ventas totales aumentaron un 13,2 %.



En la serie original, las ventas totales en las grandes superficies andaluzas disminuyeron un 4 % respecto al mismo mes del año anterior.



Desglosando por tipo de productos, las ventas de alimentación aumentaron un 5,1 % y las del resto de productos disminuyeron un 26,7 %.



Considerando solo los establecimientos no especializados, el volumen de ventas en las grandes superficies en diciembre del 2020, descontando el efecto de la inflación y considerando la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, disminuyó un 16,8 % respecto a diciembre del año anterior.



Diferenciando por grupos, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 3,6 % y las del resto de productos disminuyeron un 28,3 %.



En comparación con el mes de anterior, las ventas no variaron.