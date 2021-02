Las universidades andaluzas aspiran a 445 millones de los fondos europeos

La Junta ha incluido entre las iniciativas que Andalucía ha remitido al Gobierno central para ser susceptibles de financiación con fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) dos proyectos para las universidades públicas andaluzas que suman una dotación de 445 millones de euros.



Se trata, por una parte, de dotar a las universidades con infraestructuras digitales y máxima conectividad, y por otra de actuaciones encaminadas a lograr campus sostenibles e inteligentes. Entre ambas suman una dotación de 445 millones.



Los proyectos han sido incluidos, a través de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, entre los susceptibles de financiación de fondos Next Generation de la UE orientados a ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia.



La transformación digital de las universidades andaluzas, cuyo coste estimado asciende a 245 millones de euros, incluiría tres pilares, el primero la dotación de infraestructuras tecnológicas, con el objetivo de conseguir una administración basada en servicios digitales a toda la comunidad universitaria (y, en general, a toda la ciudadanía).



El segundo pilar sería la digitalización de la organización docente, con un impulso a la administración electrónica y el tercero un conjunto de actuaciones para reforzar las competencias digitales de los trabajadores del Sistema Público de Universidades de Andalucía.



La otra iniciativa para financiarse con fondos Next Generation es la transformación de las universidades andaluzas en campus sostenibles e inteligentes, con actuaciones encaminadas a la reducción de las emisiones y los consumos, a la mejora de la biodiversidad y al incremento de la eficiencia energética.



Se potenciaría, además, la conversión de los recintos universitarios en 'urban labs', en los que investigadores y empresas puedan probar sus desarrollos.



Este proyecto tendría un coste de 200 millones de euros y las actuaciones para el incremento de la sostenibilidad conllevarían una inversión de 66,2 millones, a los que se unirían 43,7 millones para dotar a las universidades de herramientas para la producción de energía limpia.



Está previsto también la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos (14,2 millones), climatización sostenible (44,3 millones) o implantación de soluciones Smart para optimizar el consumo energético (31,6 millones).



En total, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha presentado proyectos susceptibles de ser financiados con fondos europeos Next Generation por 9.900 millones de euros.