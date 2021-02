El PSOE-A critica que la Junta no explota al máximo las herramientas del estado de alarma

La secretaria de Política Municipal del PSOE-A, María Jesús Serrano, ha afirmado este domingo que el Gobierno andaluz "sigue sin explotar al máximo las herramientas que le da el decreto del estado de alarma para combatir la pandemia".



En declaraciones realizadas en Baena (Córdoba), Serrano ha afirmado que esta situación se da "a pesar de que Moreno Bonilla tiene ese mando único que tanto reclamaba y que ahora que lo tiene no lo utiliza", lo que supone, a su juicio, el "fracaso absoluto de las medidas" adoptadas por el presidente de la Junta.



"Exigimos al presidente de la Junta de Andalucía dedicación exclusiva a la pandemia, en lugar de perder el tiempo peleando con el Gobierno de España y repitiendo constantemente el mantra de Casado y de Ayuso", ha sentenciado.



Para la dirigente socialista, es "inmoral" que Moreno "prefiera ahorrar dinero en contratar más médicos y en hacer más PCR" y es "vergonzoso" que el Gobierno andaluz "presuma de haber ahorrado casi 900 millones de euros el año pasado en medio de una pandemia en lugar de dedicar esos recursos a las pymes, a los autónomos, al comercio, a la hostelería, al sector turístico, al sector cultural y a tantos trabajadores que lo están pasando mal y que ha abandonado a su suerte".



Por ello cree que el presidente andaluz "no está haciendo nada para frenar la pandemia, que está desbocada" y que "la indolencia de Moreno Bonilla le está costando muy cara a los andaluces y andaluzas".



Además Serrano ha subrayado que "cada día hay más denuncias sobre altos cargos y personal administrativo del Servicio Andaluz de Salud que se están vacunando sin que los toque".



"No pararemos hasta que el Gobierno dé el listado de todos los que se han vacunado en Andalucía porque sabemos que hay mucho alto cargo del Servicio Andaluz de Salud que se ha colado, que no era su turno y que se ha puesto por delante de sanitarios o personas mayores", dijo.



Ha opinado además que "es un sinsentido que Moreno Bonilla se empeñe en confrontar con el Gobierno de España pidiendo más vacunas cuando es incapaz de poner las que aún tiene".