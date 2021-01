Abandono y represión escolar en la Línea de la Concepción

Todo el Campo de Gibraltar ha sufrido una historia de abandono desde que en 1704 Gibraltar pasó a dominio inglés. La situación durante todo el siglo XVIII no mejoró a pesar de los famosos cercos a la roca. Acabó militarizándose el territorio y de esta situación aún parece no haberse salido. Cuando más aislada del resto de la península militarmente mejor, ya que los accidentes geográficos supondrían obstáculos a posible invasores. Súmense los destrozos de la guerra de la independencia provocado por el ejército inglés que ocupo el territorio y se dedicó a destruir toda defensa española que pudiera venirles bien para mejor defender su Peñón. Económicamente las grandes casas de Medinaceli y los Larios pugnaban por acaparar el mayor territorio fértil posible,… Sólo los ingleses a finales del XIX promovieron el ferrocarril y hasta bien entrado el siglo XX no se construyeron puentes que salvaran los ríos que en la Bahía de Algeciras hacían de fronteras naturales. En fin y para no abundar un territorio olvidado de los gobiernos de todo tipo.

Sigue en pleno siglo XXI olvidado. Y si sólo fuese olvido, al menos permitiría un respiro a tanto machaqueo y ninguneo. Por un lado, no se para de criminalizar la zona a fuerza de noticias policiales, narcotráfico, bandas armadas, intentos de asesinatos a las autorizadas, ajustes de cuentas… Cualquiera que lea los titulares de la prensa que hace referencia al Campo de Gibraltar podría montar una película situada en Medellín, Tijuana, Ciudad Juárez… Las medidas especiales son represivas y a medias, porque los juzgados están atestados, colapsados con tantas detenciones, y al final de la cadena quienes delinquen, vuelven a hacerlo esperando juicios que nunca llegan… Del tren que se pude decir, si la gran noticia del día es que llegó el talgo a la estación de Algeciras, con puntualidad. O que los viajeros pudieron descender del tren en Atocha con un ligero retraso. En fin y para no seguir abundando no van bien las cosas en el Campo de Gibraltar

Pero lo que está ocurriendo con la Línea de la Concepción no tiene nombre. Es que a estas alturas ninguna administración central o de la Junta de Andalucía se ha percatado de la gravísima situación que padecen los habitantes de la única ciudad fronteriza de España. Y nadie remedia la ruina que se está viviendo, ni el panorama tan negro, para quienes con suerte pueden llevar algún jornal a sus casas. La línea de la Concepción está batallando con la pandemia y a pesar de ello, se quiere obligar a las familias a llevar a sus hijos e hijas a las escuelas e institutos. Los llamamientos del Consejo Escolar Municipal para que se implante la enseñanza on-line son constantemente desoídos por la Junta de Andalucía y para más escarnio pretende la Delegación de Educación en Cádiz, que el ayuntamiento abra expedientes sancionadores a los casi 11000 alumnas y alumnos que dejaron de ir a los centros educativos desde la vuelta al cole hace tres semanas. Perseguir a las familias que padecen además de la enorme crisis económica el miedo al contagio de sus hijos e hijas, es “canallesco”. Los gobiernos no sólo deben velar por la seguridad, además deben garantizarla, de suerte que la ciudadanía tenga una sensación de tranquilidad y control, del que hoy a todas luces se carece tanto en la Línea de la Concepción con en el resto del territorio. Si no por la ciudadanía, si por su futuro electoral, el PP y Ciudadanos deberían reflexionar sobre las consecuencias de tanta intransigencia. .

Basta ya de tanto escarnio y maltrato, de tanto abandono y represión escolar. Comprensión, aportación de medios materiales, económicos y humanos, aumento de la contratación de personal para todas las tareas esenciales, renta básica ya y menos amenazas de expedientes por absentismo escolar.

Fdo Rafael Fenoy Rico