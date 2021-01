El comité de expertos andaluz, un año de debate entre salud y economía

El grupo asesor de seguimiento de la pandemia de coronavirus en Andalucía cumple hoy un año de existencia, periodo en el que su mayor dificultad ha sido plantear de forma "proporcional" medidas que compaginaran la sanidad y la economía, según ha explicado a Efe su portavoz, Inmaculada Salcedo.



Desde que el 27 de enero de 2020 se constituyó el comité en la sede de la Presidencia de Andalucía, sus 17 miembros han mantenido un "intenso debate" a la hora de hacer propuestas que salven vidas sin que se resienta la economía, ha detallado Salcedo, que en este periodo solo ha descansado cinco días, asegura sin queja porque como portavoz "es lo que toca".



"Los cierres suponen pérdida de puestos de trabajo y de dinero. Éramos muy conscientes de eso. Es duro y hasta que no teníamos las cifras adecuadas no podíamos intentar compaginar las dos acciones: intentar que la economía no se resintiera y, por supuesto, preservar la salud", según la portavoz.



La jefa del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba y especialista en ambas materias ha apuntado que ante esa disyuntiva incorporaron al comité un economista para poder afinar en las propuestas que se presentaban a los responsables políticos.



Asegura que siempre se ha sentido "escuchada" por los políticos y enfatiza: "Si no nos echan cuenta ¿qué hacemos ahí?", y ahora reclama más recursos para hacer el seguimiento de los ciudadanos que se aíslan en sus domicilios, a los que "hay que darles un poco más de atención y llamarlos" para saber "si necesitan algo".



A los políticos del Gobierno andaluz que ha tratado los considera "personas permeables y tolerantes, abiertas y cercanas. Si decidimos una medida u otra se valora y se incorpora, en ese sentido me he sentido francamente bien".



En el comité participan, además de altos cargos de la Consejería de Salud, especialistas de distintas materias sanitarias de toda la comunidad.



Con la única experiencia en gestión como jefa de servicio en su hospital, Salcedo se embarcó en una labor que le ha obligado a trabajar 360 de los últimos 365 días, con solo cinco jornadas de descanso presencial, aunque sin despegarse del teléfono ni siquiera esos días, precisa.



El comité de expertos, que preside Juanma Moreno, el jefe del Ejecutivo andaluz, ha celebrado doce reuniones presenciales y ha mantenido continuos contactos telemáticos a través del grupo de Whatsapp que crearon y de vídeoconferencias.



Presume de que cuando el 26 de febrero se detectó el primer paciente con coronavirus en Andalucía, el comité llevaba un mes funcionando y ya había elaborado dos informes "exhaustivos" sobre las medidas que había que tomar.



Cuando la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia el 11 de marzo en Andalucía "ya íbamos bastante por delante" en la forma de actuar, asegura antes de reiterar el acierto de abordar la pandemia como una cuestión de salud pública, una especialidad del MIR.



Salcedo desconoce si en España existe un comité como el andaluz "estructurado y sólido" y que se reúna periódicamente, y afirma que tiene relación profesional con Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.



Como portavoz mantiene que a la población "hay que decir la verdad siempre y explicar las cosas de forma clara" para que se sepa que, en la tercera ola, con récord de ingresos hospitalarios, "la situación es muy grave y tienen que ayudarnos".



Además de los altos cargos de Salud, han participado en el comité José Rumbao Aguirre (pediatra e infectólogo); Eduardo Briones (epidemiólogo); José Miguel Cisneros (médico y portavoz en el brote andaluz de listeriosis de 2019); Julián de la Torre (doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba) y Luis Martínez (licenciado en Medicina y Cirugía), según la Junta de Andalucía.



También Nicolás Laruso (asesor técnico de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, epidemiólogo); Alfonso Haya (médico inspector, subdirector provincial de Servicios Sanitarios del Insalud en Huelva); José María Navarro (doctor en Medicina por la Universidad de Granada) y María José Pérez Lozano (directora de la Unidad de Gestión Clínica, profesora de Medicina Preventiva en la Universidad de Sevilla).



Otros miembros del comité han sido Miguel Ángel Guzmán (doctor en Medicina y Cirugía); José Luis Pastrana, (licenciado en Cirugía y Medicina); Antonio Arenas (catedrático de enfermedades infecciosas) e Inmaculada Vázquez (médica y cirujana).