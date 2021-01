El BOJA regula el cierre de más de la mitad de los municipios andaluces

La Junta de Andalucía extenderá desde las 00,00 horas de este miércoles 27 de enero el cierre perimetral a 93 pueblos más, con lo que serán 489 municipios confinados por una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por 100.00 habitantes, entre ellos Sevilla, la última capital que faltaba.



Según los datos actualizados por la Consejería de Salud y publicados este martes en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), el cierre perimetral afectaba a 396 municipios de Andalucía y la prohibición de toda actividad no esencial a otros 185, pero la evolución de la pandemia durante las últimas tres jornadas ha sumado otros 93 municipios con tasa superior a 500 y 80 con tasa superior al millar.



De esta forma, para 265 de los 489 municipios afectados la Junta dicta además el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.



Andalucía en su conjunto ha aumentado su tasa de incidencia de casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 911,4, cifra superior a los 795,9 del viernes y a la de hace una semana (625,9).



La mayor tasa por cada 100.000 habitantes en 14 días entre las capitales andaluzas la sigue registrando Almería, con 1.020,5, seguida de Málaga con 945,6, Granada con 881,9, Huelva con 871,5, Jaén con 831,9, Córdoba con 816,4, y Sevilla, con 606,5.



Según la Consejería de Salud, la provincia con mayor número de municipios afectados por el cierre perimetral es Granada, que acumula 110 municipios con cierre perimetral y 65 de ellos además con actividades no esenciales cerradas, mientras Málaga suma 65 cerrados y 33 con suspensión de la actividad no esencial.



Le siguen Jaén (64 localidades cerradas y 33 sin actividad no esencial); Almería (62 cerradas y 44 sin actividad); Sevilla (57 confinados y 21 de ellos con cierre de actividad); Córdoba ( 54 perimetrados y 29 sin actividad no esencial); Huelva (40 cerrados y 20 sin actividad) y Cádiz (35 municipios perimetrados y 17 con suspensión de actividad no esencial).



Las medidas que afectan a los nuevos municipios que se han incorporado este lunes al listado del jueves pasado se mantendrán vigentes durante un periodo de 14 días.