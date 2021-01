Bendodo: "Ojalá pudiéramos creernos a Fernando Simón"

El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que el Gobierno andaluz está "muy preocupado" por la evolución que pueda seguir la covid-19 en los próximos quince días y ha pedido al Ejecutivo central que "no sea el perro del hortelano, que ni toma decisiones ni deja que se tomen".



Bendodo, que ha avanzado que la comunidad roza en esta jornada los 4.000 ingresados por la pandemia y los 600 en UCI, ha explicado en una entrevista en Antena 3 que ese temor corresponde a que "el número altísimo de contagios a la semana se convierte en un diez por ciento en ingresos; a la semana ese diez por ciento va a la UCI, y a la semana un diez por ciento de ellos fallecen".



"Ojalá pudiéramos creernos a Fernando Simón y estuviéramos bajando ya en la tercera ola, pero en Andalucía no es así y por lo que vemos en toda España tampoco", ha sentenciado.



Ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que "lo primero es salvar vidas, no un tacticismo político", por lo que le ha solicitado que permita a las comunidades autónomas que lo deseen adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde y poder confinar domiciliariamente en los municipios que presenten más de mil contagios por cien mil habitantes.



"Me parece muy bien que haya elecciones en Cataluña, pero en el resto de España no podemos estar pendientes de que Illa sea candidato", ha dicho el portavoz de la Junta sobre el ministro de Sanidad, que este martes tiene previsto dejar su cargo para centrarse en la campaña electoral catalana como cabeza de lista del PSC.



Ha precisado que en Andalucía en este momento son más de 480 los municipios confinados perimetralmente por tener una tasa de incidencia superior a los 500 casos y unos 180 los que tienen cerrada toda la actividad no esencial, al situarse esa tasa por encima de los mil contagios.



Preguntado sobre si el Gobierno regional se plantea ampliar ese cierre a toda la comunidad, Bendodo ha asegurado que la Junta está "intentando hacer una cirugía de precisión para no tomar una decisión global" y que el objetivo siempre es limitar la movilidad, puesto que "el virus se mueve con las personas".



Ha precisado además que, tras entrar en España por el Campo de Gibraltar, la cepa británica se está multiplicando en Andalucía causando una tercera ola de la pandemia "explosiva" y ha sostenido que esta cepa "ya no respeta edades y afecta a todas las generaciones por igual, con mayor letalidad en los mayores".