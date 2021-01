Denuncian que Podemos e IU despiden a 15 trabajadores del grupo Adelante

Los trabajadores del grupo parlamentario Adelante Andalucía han denunciado que Podemos e IU, las fuerzas principales de la formación política, han despedido a quince empleados, nueve de ellos en los últimos días.



Estos nueve trabajadores han sido despedidos con fecha 22 de enero y han recibido hoy la noticia por burofax, han informado en un comunicado.



Los trabajadores han asegurado que los despidos no se ajustan a derecho y se producen después de dos meses sin apenas comunicación.



"Esta nueva tanda de despidos se produce sólo un mes después de que seis empleados del grupo parlamentario fueran también cesados de sus puestos de trabajo, paralizando además las elecciones sindicales y evitando así que los trabajadores pudieran tener una herramienta para defenderse ante abusos laborales", según denuncian.



Los nuevos despidos de Podemos e IU Andalucía, añaden los afectados, "tienen lugar en un contexto de la tercera ola de la pandemia y en una crisis económica y social que llevará a España a niveles de pobreza inéditos" y con unos indicadores socioeconómicos de Andalucía que "dibujan ya una realidad de paro y exclusión en nuestra tierra".



Los despedidos añaden que se han puesto en contacto con la sección sindical del Sindicato de Oficios Varios de la CGT para "iniciar las acciones oportunas y restituir sus derechoslaborales.



Los despidos se producen después de que la líder andaluza de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, confirmara el jueves pasado su intención de impulsar Adelante Andalucía sin la participación de Podemos e IU, a los que ha acusado de querer "disolver" esta formación, por la que no descarta ser de nuevo candidata a la Junta.



Dos meses después de ser expulsada del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, junto con otros ocho diputados de esta coalición por transfuguismo, Rodríguez, ahora diputada no adscrita, volvió este jueves a la actividad parlamentaria tras varios meses de baja por maternidad.