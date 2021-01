Málaga, Sevilla y Cádiz lideran el ranking de alumnos desconectados

Las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz concentran el mayor número de alumnos desconectados de toda Andalucía. Según un informe de la Consejería de Educación al que ha tenido acceso este diario, durante el primer trimestre del curso, un total de 72.988 niños de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Formación Profesional Básica se encuentran en seguimiento continuo.

Por provincias, Málaga suma 14.997 alumnos desconectados; Sevilla, 12.248; Cádiz, 11.392; Granada, 9.662; Almería, 8.290; Huelva, 6.100; Córdoba, 5.582; y Jaén, 4.717.

Durante los últimos meses, 6.911 alumnos han abandonado el sistema educativo andaluz, ya sea por haber terminado sus estudios o por desplazamientos a otras comunidades.

Respecto al alumnado más vulnerable, Educación ha identificado a 6.615 estudiantes que no han asistido al centro durante el primer trimestre. De ellos, 788 no han podido ser atendidos por falta de colaboración de las familias, de justificación de su situación de vulnerabilidad o por no haber sido posible la comunicación. El servicio de inspección está realizando un seguimiento a este alumnado para recibir atención en los próximos trimestres.

Sobre el absentismo escolar el estudio demuestra que en datos absolutos el absentismo presenta niveles muy bajos respecto al total del alumnado, 27.431 de un millón de estudiantes, es decir el 2,7%. Sin embargo si se analizan las cifras por etapas, en Primaria ha experimentado un incremento con respecto al curso anterior, pasando de 6.152 protocolos abiertos a 11.427 durante este primer trimestre.

Javier Imbroda, durante la presentación de un balance de su gestión al frente de dos años de la Consejería de Educación, ha manifestado que “el miedo no es causa justificada para faltar a clase”. De ahí que haya pedido a las familias que lleven a sus hijos a los centros educativos pese al temor por contraer el coronavirus. “El riesgo cero no existe pero nuestros colegios son seguros”, ha indicado.

El consejero, además, ha argumentado que todos los centros educativos han tenido un coordinador Covid y un enfermero de referencia. También, ha asegurado que “se han puesto a disposición todos los recursos disponibles, más de 713 millones de euros, para el mayor presupuesto de Educación que asciende a 7.400 millones”.