La Junta no descarta el cierre de la actividad no esencial esta semana

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, no ha descartado este lunes medidas "todavía más restrictivas" para hacer frente a la expansión "explosiva" de la Covid-19 en la comunidad y, aunque ha señalado que "el margen del Gobierno es mínimo", se podría llegar al cierre de la actividad no esencial.

Así lo ha señalado en rueda de prensa telemática tras mantener una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios en las que ha informado de manera directa sobre la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas hasta este momento.

Marín ha vuelto a insistir al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la posibilidad de adelantar el toque de queda y decretar confinamientos domiciliarios en los municipios que así lo requieran. "Esperemos que se nos den las herramientas jurídicas que nos permita hacer lo que hay que hacer", ha subrayado.

De igual manera, ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a los ciudadanos que de forma voluntaria, "la inmensa mayoría", se han quedado en casa a partir de las 19,00 y las 20,00 horas. "Esto es positivo mientras no recibamos del Gobierno central el auxilio que necesitamos", ha afirmado

Sobre el proceso se vacunación en Andalucía, Marín ha mostrado su deseo de no tener que interrumpirlo con la llegada de más dosis. "El ritmo de 70.000 semanales no era el deseado porque podemos llegar a 400.000 a la semana, pero garantizaba un plan de trabajo que suponía para marzo tener vacunado a gran parte de la población diana", ha explicado, toda vez que ha señalado que no saben las dosis que va a recibir Andalucía y podría llevarse a cabo "un replanteamiento del plan".

"A día de hoy no tenemos las vacunas que inicialmente se habían garantizado. El stock de reserva nos permitirá entre hoy y mañana poner la segunda dosis a los que se vacunaron hace 21 días, pero hay incertidumbre sobre si podremos seguir cumpliendo con el plan de vacunación", ha advertido, teniendo en cuenta que "ya se ha administrado casi el cien por cien de las vacunas recibidas".

IMPACTO ECONÓMICO

Respecto al impacto económico que esta crisis está teniendo, el vicepresidente ha considerado que "los datos son terroríficos", con una caída del PIB en el año de entre un once y doce por ciento, aunque es unas tres décimas mejor que el conjunto de España.

En cuanto a las previsiones para 2021, ha detallado que sería de un crecimiento del 6,9 por ciento, lo que supondría recuperar en 2021 más del 50 por ciento del PIB perdido en 2020. "En el escenario más pesimista sería del 4,5-4,9 por ciento", ha apuntado. De otro lado, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha caído 1,6 por ciento a nivel interanual en el mes de diciembre, mientras que ha crecido el número de autónomos con 9.060 más, triplicando la cifra de autónomos creados en el conjunto de España.

Por último, sobre la situación de los centros educativos, ha indicado que "la inmensa mayoría están libres de Covid" y solo 17 centros están cerrados, lo que supone el 0,23 por ciento de los 7.099 del total de la comunidad, y 576 aulas se han visto afectadas por alguna incidencia, lo que representa el 0,73 por ciento de las 78.024 del total andaluz.