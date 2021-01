El fuego avanza descontrolado en Castala, en pleno centro de la Sierra de Gádor

Unos 65 profesionales del Plan Infoca de la Junta de Andalucía trabajan en la extinción de un incendio declarado en el paraje Castala, en el término municipal de Berja (Almería).



Un portavoz ha informado a Efe de que el incendio, registrado ayer por la tarde, se ubica en un enclave con presencia de minería, con numerosos pozos, lo que ha dificultado las labores de extinción en condiciones de seguridad.



Eso, unido a la baja visibilidad, han hecho que haya sido "prácticamente imposible" atacar los francos derecho y sur del fuego.



Ha indicado que los operativos están valorando la evolución de los trabajos realizados durante la noche para desarrollar la estrategia que permita afrontar a lo largo de la mañana el "ataque" a la zona afectada.



No obstante, las fuentes consultadas han precisado que con las primeras horas de luz de la madrugada se han intensificado los trabajos de extinción, estando prevista la incorporación de medios aéreos con la pretensión de estabilizar el incendio antes de que el viento sople al mediodía, tal y como está previsto.



Se encuentran sobre el terreno unos 65 profesionales entre bomberos, expertos en logística, técnicos de operaciones, directores técnicos y director de extinción y agentes de Medio Ambiente, con cinco vehículos autobomba, una unidad móvil de emisiones y transmisiones y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).



Por su parte, el 112 de Andalucía ha indicado que no ha sido preciso desalojar ninguna población aledaña y que no hay afectados por el fuego de los que se tenga conocimiento. En contra de esto, algunos vecinos asegura que sí han sido desalojados de Berja por precaución.



La consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, se desplaza esta mañana a Berja para seguir las labores de extinción del incendio.



Está previsto que la consejera informe a los medios sobre la situación del fuego a las 10:30 horas en la Casa Forestal de Castala.