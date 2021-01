La Cámara de Cuentas pide remodelar estructura la financiera y organizativa de Canal Sur

La Cámara de Cuentas de Andalucía considera necesario en Canal Sur una remodelación de la estructura organizativa, económico-financiera y del modelo de financiación "que le permita cumplir sus obligaciones de servicio público y el desarrollo de proyectos en una situación de seguridad económica y solvencia financiera".



Esta es una de las conclusiones del informe de fiscalización de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus filiales Canal Sur Radio y Televisión referido al año 2018, cuya elaboración le encomendó el Parlamento de Andalucía, y en el que se constata el incumplimiento en la contratación de producción audiovisual de los principios legales de concurrencia, publicidad y transparencia.



También ha detectado incumplimientos en materia de personal ya que el grupo RTVA no ha adaptado la estructura retributiva del personal directivo a las reducciones de las retribuciones del personal sujeto a convenio colectivo, e incurre "de manera recurrente, generalizada e inadecuada de la figura de la contratación por obra y servicio".



FINANCIACIÓN



Según el informe de fiscalización de la RTVA, la bajada de la financiación pública y de la cifra de negocios, el incremento de las pérdidas acumuladas y el descenso del patrimonio neto en un 70 % en los últimos diez años hace necesario una remodelación integral de su estructura y del modelo de financiación (transferencias del presupuesto de la Junta, préstamos o ingresos procedentes de sus actividades propias).



El contrato programa no establece ninguna estrategia para compensar las pérdidas acumuladas ni a sanear el patrimonio neto a corto o medio plazo y el déficit de inversión de los últimos ejercicios, con una caída de la capacidad de inversora del 89 %, ha provocado la "obsolescencia técnica y tecnológica" de sus recursos, con el "riesgo para la continuidad de servicios críticos e imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades y la imposibilidad de mantener un nivel competitivo en el mercado audiovisual", alerta el informe.



Por ello, cree imprescindible acometer un plan de inversiones a corto y medio plazo que permita la renovación y actualización tecnológica y considera conveniente la integración en una sola corporación de forma que se eviten las duplicidades de estructuras y la complejidad de los procesos de gestión.



Y para cumplir con el contrato programa recomienda diseñar, desarrollar e implantar un plan estratégico que permita la óptima coordinación en el desarrollo de las acciones encomendadas y mejore el funcionamiento, la organización y la comunicación interna, así como ampliar la programación y contenidos con criterios de eficiencia y calidad técnica de forma que se pueda responder a las expectativas del conjunto de la población andaluza.



RECURSOS HUMANOS



La tasa de reposición cero en la contratación de personal indefinido hace que cuenta con una plantilla en la que el 83% de trabajadores son mayores de los 46 años y, unido a una estructura empresarial poco flexible, dificulta la innovación y la adaptación al entorno audiovisual actual.



La división del grupo en dos entidades con forma jurídica diferente distintos "puede dar lugar a duplicidad de estructuras, complejidad de los procesos de gestión y falta de coordinación y comunicación" y apunta que la conversión en una única entidad se ha adoptado ya a nivel nacional en las entidades que, en su origen, sirvieron de modelo a la RTVA.



La plantilla del grupo RTVA se reparte en catorce centros de trabajo y, a pesar de contar con una plantilla media que ocupa el segundo lugar en relación con el resto de entidades autonómicas, el número de horas extras realizadas durante 2018 (16.574 horas) indica el déficit de recursos en determinadas categorías profesionales que acumulan el 60 % de las horas extras, según el informe



En este sentido, llama la atención por que la entidad no dispone de una valoración de los distintos puestos de trabajo ni de un plan estratégico del personal a medio y largo plazo que permita la distribución del personal en función de las cargas de trabajo y la adaptación de la organización a las necesidades actuales del mercado en el que opera.



Añade que los recursos disponibles no han sido suficientes para realizar toda la producción propia y el 24% de la producción propia correspondiente a 2018 se ha llevado a cabo con recursos humanos y técnicos ajenos a la entidad.



Asimismo, señala que la RTVA no tiene definidos indicadores de calidad de la prestación del servicio público al margen de los índices de audiencia y el coste por punto de audiencia es de 16,9 millones (cuánto cuesta alcanzar un punto de audiencia) sitúa a la televisión andaluza en el segundo lugar respecto al resto de entidades autonómicas.



No obstante, la Radio Televisión Andaluza es la que presenta el coste por habitante de la financiación pública más bajo después de la de Madrid (16,7 euros de presupuesto público por habitante).



Por ello, la Cámara considera que la entidad realice una planificación estratégica del personal, de forma que se identifiquen de forma clara y precisa las cargas de trabajo de los distintos centros y permita la adecuación de las plantillas para evitar problemas de sobredotaciones en unos centros y déficit en otros.



CONTRATACIÓN



El informe fiscalizador ha identificado 275 expedientes de contratación (71 de producción, 12 contratos no menores, 192 contratos menores), que representan el 91,05 % de los analizados, donde "se han detectado hechos que pueden afectar al cumplimiento y aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.



En 71 contratos analizados por importe de 22,1 millones, correspondientes a nueve proveedores, no consta la acreditación de la solvencia técnica y económica en el sector audiovisual, entre otros incumplimientos.



Igualmente, en 47 expedientes de contratos de producción no se incluyen las actas del comité de análisis y valoración donde se califican positivamente y en 21 expedientes no se justifican de manera adecuada el análisis realizado ni los criterios utilizados para calificar de forma favorable el proyecto.



Se ha detectado que en 56 expedientes de contratación la firma del acta es posterior a la firma del contrato y en 41 la fecha prevista de emisión de los programas incluida en los contratos es anterior a la fecha de la firma del acta del comité de antena.



En el apartado de contratos menores, en el 97,9 % de los expedientes analizados no aparece motivada la necesidad de la contratación, la justificación de la adjudicación directa, y de manera concreta, la oferta y la empresa seleccionada por parte de los órganos de contratación.