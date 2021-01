Susana Díaz sobre Juanma Moreno: "Ni está ni se le espera en la gestión de la pandemia"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha denunciado este jueves la ausencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, del pleno del Parlamento que analiza la "gravedad extrema de la tercera ola de la pandemia y su negativa a defender su gestión de esta crisis y explicar su exigencia al Gobierno de España de volver a un confinamiento domiciliario".



“Nadie entiende que Moreno Bonilla esté ausente del Parlamento y que no quiera comparecer ni explicar ante los andaluces que por qué pide el confinamiento total, que volvamos a las casas, que se cierren los colegios y que se pare Andalucía”, ha afirmado la líder de los socialistas andaluces en un comunicado.



Ha incidido en que si el presidente de la Junta “está tan preocupado por qué no viene a explicarlo” a la Cámara autonómica, que celebra hoy un pleno extraordinario en el que comparece el consejero de Salud, Jesús Aguirre, para informar de las medidas del Ejecutivo andaluz para frenar la incidencia de la tercera ola de la covid-19 en Andalucía.



Díaz ha lamentado que "el presidente de la Junta ni está ni se les espera en la gestión autonómica de la crisis del coronavirus" y ha censurado su incomparecencia en la sede de la soberanía del pueblo andaluz justo "cuando se conoce que una de cada seis dosis de la vacuna contra el coronavirus en Andalucía se están perdiendo” porque se usan jeringuillas inadecuadas".



“Hace semanas que lo dijimos, y los profesionales y sindicatos, que no eran las jeringuillas convenientes y ahora lo certifican los datos, por ineficacia del Gobierno de la Junta”, ha subrayado la dirigente del PSOE andaluz.