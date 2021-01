La Junta pide al Gobierno que deje de jugar con fuego y cambie el toque de queda

La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de comportarse como el "perro del hortelano y de jugar con fuego" respecto a las medidas contra la pandemia y le ha exigido que permita a las comunidades adelantar el toque de queda y poder confinar en los municipios.



El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elias Bendondo, ha reiterado esta demanda al Gobierno un día antes de que se celebre en Sevilla una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en el que la Junta va a volver a solicitar formalmente estas medidas que requieren la aprobación del Consejo de Ministros.



El objetivo para frenar la tercera ola es adelantar el toque de queda a las 20 horas y poder confinar a los ciudadanos en sus casas, ha explicado Bendodo en rueda de prensa, que ha pedido al Gobierno que "se deje de volantazos y de regates" con las medidas contra la tercera ola.



Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado este martes que el actual estado de alarma es "suficiente" para "combatir el incremento de casos" positivos de coronavirus de estas últimas semanas en España.



Andalucía ha llegado este martes a su cifra récord de incidencia de la covid, con 642 casos por cada 100.000 habitantes, en una jornada en la que se han contabilizado 67 fallecidos y 3.731 nuevos casos.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bendodo ha sumado estas cifras a otros datos preocupantes como los 2.699 hospitalizados, de los que 380 están en las UCI, lo que acerca la comunidad al pico de la primera ola, mientras el número de afectados por cada 100.000 habitantes ha escalado hasta los 642 casos.



"Nos enfrentamos a una tercera que es la más agresiva por su propagación explosiva. Seguimos con la contundencia y la anticipación de la medidas, pero hace falta un paso más y lo tiene que dar el Gobierno central", ha sostenido.



El consejero se ha quejado de que Gobierno no deja a la comunidades aplicar el confinamiento domiciliario en los municipios y adelantar el toque de queda, medida - ha señalado- que están pidiendo autonomías de distinto signo político.



"El Gobierno central no puede seguir siendo el perro del hortelano, que ni toma ni deja que otros tomemos las decisiones. Juega con fuego, no podemos esperar ni un minuto más, la situación es de extrema urgencia y no cabe ni la táctica política ni el regate, la máxima es salvar vidas", ha criticado.



En su opinión, la ola más agresiva de la covid "no se puede afrontar con volantazos del Gobierno de España y con 17 estrategias diferentes", ya que -según ha precisado- "darle ventajas al virus es actuar de forma temeraria".



A pesar de la polémica generada por las excepciones en las medidas de la Junta sobre la movilidad y la práctica del esquí en Sierra Nevada y para la caza, Bendodo ha defendido estas decisiones.



Respecto a Sierra Nevada ha justificado que genera 500 millones a la provincia de Granada, que es una estación segura, con aforo limitado para una actividad al aire libre y que solo se accede con reserva previa y personas que no vayan de un municipio con cierre perimetral.



"Si la evolución de la pandemia es negativa, a la actividad en Sierra Nevada irá mermando hasta su cese", ha advertido.



En cuanto a la práctica cinegética, Bendodo cree que se trata de un actividad "esencial para controlar la sobreabundancia de especies que puedan causar daño a los ecosistemas y determinados cultivos".



Respecto a la vacunación, Andalucía ha administrado 163.048 dosis, frente las 216.320 recibidas, lo que sitúa el porcentaje de administración en el 75,3 por ciento y la reserva estratégica de vacuna en 41.904 dosis (20 %).



En próximos días, la Junta presentará una aplicación para que los que reciban las segunda dosis puedan acreditarlo mediante un código QR, es decir un certificado de vacunación.