"El confinamiento total no entra ahora dentro de nuestras perspectivas"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, repasa en el programa Debate Abierto, de 7TV Córdoba-Onda Mezquita, la última hora de la segunda ola de la pandemia en Andalucía. Su objetivo es no tener que recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario.

Asumió el ‘mando único’ de Andalucía el pasado mes de junio una vez que el Gobierno de España levantara el estado de alarma. Cinco meses después dirige, junto al comité de expertos, las decisiones sanitarias en la comunidad. Asegura que ha llorado muchas veces, insiste en que se toma cada medida con el fin de salvar vidas y augura una pronta solución que frene el virus. Fue médico de guardia, se metió en política y cuando se iba a jubilar, el presidente Juanma Moreno le llamó para que fuera consejero de Salud de Andalucía.

¿En algún momento pensó que la Junta de Andalucía tendría que tomar decisiones cómo las que están tomando?

–Tajantemente no. Ni yo ni el resto de las consejerías, ni el resto de países y ni el mundo. Todos empezamos a ver algo que estaba pasando en China, en Wuhan, una zona que veíamos muy lejos. Se hablaba que era un coronavirus. Antes habían venido otros coronavirus y habían estado un tiempo, pero con pocos contagios y con pocos fallecidos. Ha sido un año muy duro para mi equipo, para la Junta de Andalucía y sobre todo para aquellos que se han quedado en el camino.

Muchas decisiones importantes en un año...

–Cada vez que hay que tomar decisiones, hay muchos damnificados, pero hay que sopesar. Sin economía no hay salud y sin salud no hay economía. Llegar a ese punto intermedio es muy complicado.

Andalucía pasó de tener tasas muy bajas a otras muy llamativas a día de hoy. ¿Qué ha pasado?

–En la primera ola actuamos de una forma muy proactiva. Antes de que incluso se decretara el estado de alarma ya habíamos aislado a las residencias de mayores y habíamos tomado una serie de medidas para intentar disminuir el movimiento. Nos medimos mucho a nivel de ingresos hospitalarios, no tanto a nivel de test positivos porque eso depende del volumen de pruebas que se hagan. Lo más objetivo es saber el número de ingresos hospitalarios y de ingresos en UCI. Ahora, la segunda ola empezó muy pronto, antes de lo esperado, el 4 de agosto. Se disparó. Creo que el punto más álgido lo tuvimos hace una semana o 10 días. Esperamos que ya se doble la curva, ahora es algo más positiva.

¿Piensa en el confinamiento total?

–Ahora mismo no entra dentro de nuestras perspectivas de futuro para abordar la pandemia el confinamiento total. Así se lo he trasladado al ministro (Salvador Illa). A nosotros nos tiene que dar el Ministerio de Sanidad las armas oportunas por si es necesario llegar a tomarla. Por ejemplo, he pedido que me permitan adelantar el toque de queda, si hemos cerrado los comercios a las seis de la tarde, se puede perfectamente adelantar el toque de queda.

Los expertos tomarán más medidas este domingo, ¿cómo va el análisis de la pandemia durante estos quince días de restricciones de movilidad?

–Nos van llegando ‘input’ de la evaluación de cada una de las medidas que vamos tomando a través de los equipos prospectivos. Según las medidas que se van tomando sabemos perfectamente cómo va el volumen de contagiosidad, si va disminuyendo o si va estabilizando. Espero que para la semana que viene estemos en fase de estabilización del coronavirus.

¿Cuándo llegará la ansiada vacuna?

–Las dosis van a llegar. Hay una compra centralizada. Actualmente hay una precompra de 800 millones de vacunas de diferentes empresas. La distribución de vacuna a nivel europeo va a ser a proporción del nivel población. A España le corresponde el 10,48% de todas las vacunas que compra Europa y a nosotros la parte alícuota. Somos casi un 20% de la población, lo que supone que un 20% de vacunas que entran en España directamente vendrán a Andalucía y se hará la distribución de la vacuna.

¿Hay fecha?

–Espero que para primavera tengamos muchísimo trabajo de vacunación. Si fuera antes bienvenido sea, nosotros estamos preparados. Lo que es efectivo para el coronavirus es la vacunación, no hay ningún tratamiento que sea efectivo, sólo sabemos que disminución de movilidad y vacunación son los dos términos más efectivos, los dos parámetros más efectivos para disminuir los contagios.

¿Cómo van a ser las Navidades?

–Diferentes. Con mucha prudencia, con mucha precaución todos. Según las cifras así será la toma de decisiones. Espero que las medidas que tomamos tengan su efecto positivo y lo veamos en días o en semanas. Espero que veamos esa disminución de la curva y la disminución de la presión asistencial a nivel hospitalaria y eso nos permita un poquito más de apertura dentro de lo que es la Navidad. Intentaremos que se junten los menos núcleos familiares.