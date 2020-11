Berrinche de Vox tras acusarles de "herederos del franquismo"

Al grito de “a la porra, a tomar por culo” y con un contundente manotazo a un micrófono, el portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, abandonó este jueves el salón de plenos del Parlamento. Le pidió a la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, “amparo” después de los “insultos” y la actitud “intolerable” que, decía, estaba recibiendo.

El detonante de la pérdida de nervios del número 1 de Vox en Andalucía fue una frase de Susana Díaz, líder de los socialistas andaluces, durante un debate con el presidente, Juanma Moreno, en la sesión de control. Ambos debatían sobre los presupuestos de Andalucía y los de España. Moreno dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha pactado con Bildu”, una formación que “no ha condenado el terrorista de ETA”. A partir de ahí, Díaz se defendió asegurando que “Pedro Sánchez no ha pactado con Otegui, pero usted sí se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía”. Así aludió al acuerdo del Gobierno de PP y Ciudadanos con Vox para sacar adelante las cuentas de 2021.

Entonces, Hernández reaccionó y salió del hemiciclo. Poco después, anunció que no volvería al pleno hasta que no parara la “condescendencia” de Bosquet a los “insultos”. Y así fue. Durante toda la tarde del jueves no se presentaron los diputados de Vox y su formación no defendió una proposición no de ley en defensa del castellano.

Díaz, por su parte, insistió a la salida del pleno que los de Vox “son nostálgicos del franquismo” que vienen a las instituciones a “crispar, enfrentar, dividir e insultar”.