"Huelva no puede seguir teniendo pueblos de primera y otros de segunda"

La Diputación de Huelva tiene nueva presidenta desde el pasado sábado tras la renuncia al cargo de Ignacio Caraballo. Se trata de María Eugenia Limón, la primera mujer nacida en democracia que llega a la presidencia de la institución provincial. Tiene 38 años, lleva desde los 25 dedicada a la política municipal y llega con un saco de ilusión para transformar el futuro. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y es alcaldesa de San Bartolomé de la Torre desde 2019, cuando logró diez de los once concejales.

María Eugenia Limón fija como ejes de la acción política a desarrollar en los próximos años a las personas, los ayuntamientos y la innovación digital. La igualdad de género será transversal en sus políticas durante su mandato al frente de la Diputación Provincial de Huelva.

Es de las primeras mujeres presidentas de diputaciones españolas que ha nacido en tiempos de democracia. ¿Qué supone?

–Supone una enorme responsabilidad. Los jóvenes onubenses tienen un espejo en que mirarse. La política es la herramienta más potente que tiene el ciudadano para cambiar el futuro. El ciudadano será protagonista y contará con un correo electrónico para que pueda plantear sus demandas.

¿Cuáles son los grandes proyectos que tiene para la provincia de Huelva?

–Es importante seguir trabajando en la igualdad de género y la igualdad de oportunidades. Queremos que todos los sectores formen parte del futuro de nuestra provincia. Para ello, es fundamental poner a Huelva en el mapa regional, nacional e incluso mundial. ¿Cómo? Es el momento de la transformación digital, de nuevas formas de ver el desarrollo económico de nuestros pueblos. Nos tenemos que subir al carro de la innovación y todos los alcaldes y alcaldesas podrán especializarse en los nuevos cambios que nos marca la agenda europea.

Uno de los mayores problemas de la provincia de Huelva es la despoblación en sus municipios. ¿Cómo va a combatirla?

–Es importante que lleguemos a acuerdos con las grandes compañías telefónicas para que haya fibra óptica. Internet debe llegar a todos los pueblos. Huelva no se puede permitir seguir teniendo pueblos de primera y pueblos de segunda. Si queremos que Huelva suene en todo el mundo y sea un lugar propicio para la instalación de empresas, internet es vital. Tampoco nos podemos permitir que haya una pequeña tormenta y un pueblo entero se queda sin luz. Debemos acabar con estas situaciones.

¿Qué tiene previsto para ayudar al sector hostelero y a los comercios que deben cerrar la persiana a las 18 horas?

–Estamos trabajando en un convenio con el servicio de Gestión Tributaria para el aplazamiento de impuestos. Además, vamos a intentar sacar una línea de ayuda para que los autónomos puedan seguir pagando sus tarifas y sus alquileres.

¿Qué reclama para Huelva al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía?

–Al Gobierno de España que siga trabajando para la mejora de infraestructuras de regadío y en la mejora de las comunicaciones. Huelva no puede seguir siendo una provincia de segunda respecto a otros puntos de España. Al Gobierno andaluz le pido que cumpla con los servicios básicos. Soy alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y no tenemos un servicio de urgencias 24 horas. Estamos en tiempos de pandemia y es un pueblo de 4.000 habitantes y que duplica su población por la recogida de los frutos rojos. No puede ser que no tengamos atención sanitaria. También, le pido a la Junta que no elimine colegios o transportes escolares porque provoca la despoblación de nuestros municipios como está pasando desde hace años en la zona del Andévalo.

¿Qué tiene Huelva que no tenga otro lugar? ¿Por qué hay que visitarla?

–Huelva tiene un color especial. La luz de Ayamonte, las playas, la gastronomía única, una sierra diferente al resto de toda España, un Andévalo transfronterizo que hay que mimar, una Cuenca Minera histórica y un espacio natural que es Doñana que en otros sitios no pueden presumir. Hablar de Huelva es hablar con los cinco sentidos. Es una provincia por descubrir y que ha estado injustamente invisibilizada a nivel nacional y autonómico. Es hora de que todas las administraciones pongan toda la carne en el asador para que apuesten por nuestra tierra.

¿Qué debe hacer el PSOE, su partido, para que vuelva a gobernar la Junta de Andalucía?

–El PSOE tiene que escuchar a la gente. Es importante que no perdamos lo que quieren nuestros vecinos y vecinas. Hay que ponerse en la piel de los alcaldes y solucionar los problemas de los vecinos.

¿Cómo le gustaría ser recordada como presidenta de la Diputación de Huelva?

–Quiero ser recordada como una persona trabajadora, humilde, responsable, seria y que aportó su granito de arena a Huelva. Voy a tener dedicación por los ciudadanos y los ayuntamientos. Quiero que se recuerde que la innovación estuvo presente en todas las áreas de gobierno como soluciones creativas para nuestros vecinos y vecinas, que son nuestra razón de ser.