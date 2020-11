Los accionistas de Abengoa se cargan a Urquijo

Salto la sorpresa. O David pudo con Goliat. La plataforma de accionistas minoritarios, que comenzaron como un proyecto que pocos de la dirección de Abengoa se tomaba en serio, ha logrado uno de sus principales objetivos: destituir a Gonzalo Urquijo de la presidencia de la multinacional andaluza y frenar su último plan de rescate o reestructuración para no caer en la insolvencia.

A Urquijo y a todo su consejo de administración. Así, lo comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la celebración de la junta general extraordinaria de accionistas de Abengoa en la mañana de este martes.

El cese de Urquijo ha sido apoyado por el 66,22% de los votos y rechazado por el 33,78%.

Lo que tendrá que esperar es el sustituto de Gonzalo Urquijo. El órgano rector de la compañía no dejó que se efectuará la votación para aprobar la entrada de nuevo equipo encabezado por Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola y ex diputado en el Congreso por Ciudadanos.

La dirección queda vacante de forma temporal hasta la próxima junta general convocada para los próximos 21 o 22 de diciembre.

Quinto punto

En concreto, no se ha permitido a los accionistas votar el punto quinto del orden del día, que suponía ese nombramiento de un nuevo consejo de administración para la compañía, al considerar que la propuesta adolecía de "defectos no subsanables".

Este mismo martes expiraba además el nuevo plazo dado por Gonzalo Urquijo para cerrar la contribución de 20 millones de euros solicitada a la Junta de Andalucía para respaldar el plan de rescate que se acordó el pasado agosto.

Los accionistas minoritarios defendían que el plan de reestructuración dañaba sus intereses y que estaba confeccionado de mala fe para favorecer a los grandes acreedores. Además, acusaban a los directivos ejecutivos de asegurarse bonos millonarios si el plan salía adelante.

Tumbar el plan

La junta general extraordinaria se había convocado a petición de los accionistas minoritarios agrupados en la asociación Abengoashares, plataforma que representa a más del 15% del capital de la compañía.

La plataforma propone un consejo de administración presidido de forma ejecutiva por De Quinto, Verónica Vargas Girón, ingeniera industrial; Eva Ballesté Morillas, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales; Margarida Smith, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Candido Mendes de Rio de Janeiro; Pedro Flores Domínguez-Rodiño, ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla; Jordi Sarrias, ingeniero industrial por la Escuela Técnica de Barcelona; Juan Pablo López-Bravo, licenciado en Derecho en la Universidad San Pablo CEU; y como secretario no consejero J. Ignacio Trillo Garrigues, licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU.

Nueva junta general extraordinaria

Este mismo lunes, el hasta hoy consejo de Abengoa convocó una nueva junta general extraordinaria de accionistas, que previsiblemente se celebrará el próximo 22 de diciembre en segunda convocatoria, para proponer la reducción de su consejo de administración a sólo tres miembros, frente a los siete actuales, y modificar la política de retribución al consejo.

En ella, se propondrá el nombramiento como nuevos miembros del consejo de administración a Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde y Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird, con consideración de consejeros independientes.