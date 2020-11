El PP-A pide retirar la ley que elimina el castellano como lengua vehicular

El PP-A ha denunciado este jueves que la ley Celaá "atenta" contra la Constitución al "eliminar" el castellano como lengua vehicular de enseñanza en algunas comunidades, y ha exigido al Gobierno su retirada.



El portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Miguel Ángel Ruiz, ha recordado que el PP llevará al próximo pleno una proposición no de ley en la que exige la retirada de la LOMLOE "impuesta" por el Gobierno de España.



Así, ha criticado que "no sólo se ha planteado sin consenso con la comunidad educativa y provocando división social por la eliminación del español como lengua vehicular", sino que "elimina" el derecho de las familias más vulnerables a elegir la educación que quieren para sus hijos, así como el de las familias con hijos con necesidades especiales.



"Los padres tenemos derecho a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, es un derecho que nos reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos", ha subrayado en un comunicado, en el que ha sostenido que con esta reforma de la Ley de Educación "sólo podrán elegir quienes puedan pagarlo".



"Eso es tremendamente injusto, no sólo porque van a acabar con los centros concertados, sino también porque quieren acabar con los colegios de educación especial", ha asegurado.



En este sentido, ha considerado necesario que desde el Estado se "garantice expresamente el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades especiales a decidir si escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros específicos de educación especial".



Asimismo, ha pedido "mantener el concepto de demanda social como base para garantizar la libre elección de centro educativo, salvaguardando la autonomía de los centros para desarrollar su proyecto educativo según su carácter propio y garantizando la no discriminación del alumnado en función del tipo de centro que su familia, en el ejercicio de su derecho fundamental, haya escogido".



Ha defendido que esta ley debe "frenarse" al permitir la "imposición" de los separatistas de eliminar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en determinadas comunidades autónomas, lo que supone "un claro atentado contra el artículo 3.1 de la Constitución, que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".