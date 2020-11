La Junta pide al Gobierno que le dé la competencia para confinar

La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno de España que le ceda la competencia para confinar domiciliariamente, además de poder decidir la ampliación del toque de queda. Quiere “todos los instrumentos necesarios” para tomar “decisiones precisas” con el fin de controlar la evolución de la pandemia. Es más, una prioridad del Ejecutivo andaluz es confinar la provincia de Granada, ya que cuenta “con una de las tasas más altas de incidencia de Covid-19 de España”. De hecho, el propio alcalde granadino, Luis Salvador, ha pedido este miércoles que el confinamiento es la “única medida” eficaz para reducir los contagios.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, durante su visita al Hospital Materno Infantil de Almería, ha criticado que el Gobierno de España “ceda la responsabilidad” de frenar la pandemia “y no dé los instrumentos” para implantar medidas “estratégicas” de lucha contra el coronavirus.

“Yo estoy dispuesto a asumir ese desgaste, no lo tiene que asumir ni el Gobierno ni los ayuntamientos; yo, Juanma Moreno, y el gobierno al que represento, pero necesito todos los medios a mi alcance para tomar todas las decisiones que sean necesarias”, ha confesado.

Andalucía lleva más de dos semanas confinada perimentralmente y cuenta con medidas de restricción de movilidad. Por ejemplo, desde las 18.00 horas deben parar todas las actividades no esenciales.

Moreno, para quien las “competencias” sobre toque de queda o confinamientos domiciliarios, deben “estar en las comunidades autónomas”, ha reclamado, asimismo, al Gobierno un “esfuerzo” para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “puedan desplegarse en el más amplio sentido de la palabra” y hacer cumplir las restricciones impuestas.

“Yo puedo dictar normas, pero si no hay agentes, si no se protege para qué ha servido que yo confine todos y cada uno de los municipios de Andalucía. Yo sé que no se puede controlar todo, pero el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo”, ha señalado al tiempo que ha hecho referencia a “numerosos testimonios que nos llegan diciendo que no se ven policías y no se ven guardias civiles”.

Por otro lado, Moreno ha explicado que “no es entendible” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no aceptara la petición de ampliar el toque de queda “por ejemplo a las 19.00 horas”.