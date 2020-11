Las mascarillas costarán menos y tendrán menos IVA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el IVA de las mascarillas bajará del tipo general, al 21 %, al superreducido del 4 %, y además reducirá su precio máximo de venta.



Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados con motivo del debate de enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario, Montero ha explicado que ha adoptado esta decisión después de que la Comisión Europea confirmara ayer "por escrito" que no multará a España por ello.



El Gobierno había defendido que no podía bajar el IVA de las mascarillas porque lo impide la directiva europea, algo que la ministra ha insistido este miércoles que es así, aunque la Comisión no abrirá procedimiento de infracción por ello.



"Somos un Gobierno sensible, atento y que atiende los problemas de la gente", ha insistido la ministra, que quiere evitar que España tenga que afrontar una multa millonaria por incumplir la directiva.



Montero ha detallado que la bajada del IVA se aprobará el martes en Consejo de Ministros y que el jueves se abordará la reducción del precio máximo de venta en una comisión interministerial.