La Junta pospone las oposiciones de selección de administración autonómica

La Junta de Andalucía ha pospuesto la realización de exámenes presenciales de procedimientos de selección de la Administración autonómica debido a la "crítica" situación epidemiológica derivada de la covid-19, según recoge del BOJA relativas a las nuevas restricciones para contener la propagación del coronavirus.



El BOJA se publicó este domingo por la tarde tras anunciar el gobierno andaluz, después de una reunión con el comité de expertos de la covid-19, las nuevas medidas de restricción de la movilidad y cierre de actividades no esenciales, que entrarán en vigor esta medianoche a las 00.00 horas durante quince días hasta el 23 de noviembre.



En general se cierra toda la actividad no esencial en Andalucía hasta las seis de la tarde y en Granada durante todo el día, se cierran perimetralmente todos los municipios de la región y el toque de queda se establece desde las 22.00 a las 7.00 de la mañana.



Según la información del BOJA y, aplicando la premisa de suspensión parcial hasta las seis de la tarde o total en Granada, se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores, salvo circunstancias individuales en las que sea necesario la aplicación de medidas adicionales de cuidados, humanización y final de la vida.



También se suspende la celebración de manera presencial de congresos, conferencias, reuniones de negocios, reuniones profesionales, seminarios, reuniones de comunidades de propietarios y eventos similares, así como la celebración con carácter presencial de espectáculos públicos, actividades recreativas y culturales, y la actividad en todos los establecimientos de juegos recreativos o de azar.



Además, se cancela la apertura al público de museos, cines, teatros, y en general de los establecimientos o actividades en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo o diversión, la apertura de peñas, asociaciones gastronómicas, culturales, recreativas o establecimientos similares, con la excepcionan de los que realicen labores de entrega y reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico.



Se interrumpe la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional, que se regirá por la normativa y protocolos específicos aplicables a aquélla.



Igualmente, se cancela temporalmente la celebración de competiciones y eventos deportivos no federados de cualquier categoría de edad y los federados, a excepción de las categorías de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta.



Las actividades esenciales que quedan exentas de este cierre parcial o total son: establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, parafarmacia, centros o clínicas veterinarias, mercados de abastos, productos higiénicos, servicios profesionales y financieros, prensa, librería y papelería, floristería, combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción y ferreterías.



Se incluyen también las estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, servicios de entrega a domicilio, tintorerías, lavanderías, peluquerías, así como estas mismas actividades de mercado desarrolladas en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria o mercadillos.