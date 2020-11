Docentes por la pública convoca una huelga el 12 de noviembre

La plataforma docentes por la pública, integrada por once organizaciones sindicales y de familia, han convocado una huelga en la educación en Andalucía para el próximo 12 de noviembre en protesta por "la cada vez más deteriorada escuela pública".



Ha denunciado que la "covid-19ha puesto de manifiesto el nulo interés por preservar su salud tanto real y metafórica en una consejería más preocupada en ampliar la red de conciertos educativos", según ha informado en un comunicado su portavoz, Diana Bazo, quien ha criticado a las administraciones por mantener el "mantra de que los centros educativos son espacios seguros"



"Se pueden adoptar medidas excepcionales para academias de baile, establecimientos de juegos y apuestas, o pesca deportiva desde embarcación, pero no para incorporar nuevas medidas de prevención e higiene en los centros educativos", se queja Bazo.



Reprocha, además, a la administración educativa que consideren de bajo riesgo "que haya grandes concentraciones de personas, durante muchas horas, en espacios no siempre bien ventilados, sin distancias de seguridad en la gran mayoría de los casos" y que "lo fíen todo a la mascarilla, al gel hidroalcohólico y a las ventanas abiertas y consideran que alumnado, profesorado y personal de administración y servicios de los centros tenemos una suerte de inmunidad natural al virus".



Según este sindicato, se están dando en los colegios e institutos un aumento exponencial de casos sospechosos, casos positivos y confinamientos, ya que "la tendencia que se vive en las calles, inevitablemente, se refleja en las aulas".



"Y, pese a quien le pese, los centros educativos son ya el tercer foco de contagio, por delante incluso del ámbito sanitario, si nos atenemos a las estadísticas oficiales", ha denunciado.