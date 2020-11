FOAM alerta de la alta tasa de muertes en las residencias, con 961 en total

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha alertado hoy de la alta tasa de fallecimientos en las residencias debido a la covid-19, y apunta que , según datos de la Junta, entre 1 al 6 de noviembre fallecieron 106 personas, y que la cifra total desde que comenzó la pandemia asciende a 961 personas.



En todo el mes de octubre, según ha informado en FOAM en un comunicado, fallecieron 214 personas en las residencias de mayores, y advierte de que en los primeros seis días de noviembre ya han fallecido prácticamente la mitad que en 31 días de octubre, 106, lo que "duplica" también el número de fallecimientos diarios.



El número total de fallecidos asciende a 961 y la tasa de letalidad general en Andalucía es del 1,67 % mientras que en las residencias de mayores asciende a 19,03 %, señala .



Asegura que, según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía correspondientes al 4 de noviembre, actualmente hay 293 centros con contagios, 168 más que hace un mes (125) y 2.009 residentes contagiados, es decir 1.200 más que hace un mes (809).



Para la Federación, a esta situación se ha llegado por “los inadecuados protocolos que ha utilizado y sigue utilizando de una forma ya preocupante la Junta de Andalucía” y considera que “a la vista de los datos queda claro que los protocolos actuales no funcionan, no han funcionado nunca”.



"No entendemos cómo no se comienzan a explorar otras alternativas, cómo el consejero de Salud, con el apoyo claro del presidente, sigue obcecado obstinadamente en unos protocolos que nos han llevado a que cada hora y 21 minutos se produzca un fallecimiento en las residencias de mayores”, subraya.



En su opinión, “solo hay una forma de parar el virus y es evacuando lo antes posible a todos los contagiados a hospitales o centros especiales preparados para ello”.