Bendodo: Los Presupuestos Estado no deben servir para consolidar la legislatura

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha asegurado que los presupuestos generales de 2021 no deben servir para “consolidar” una legislatura y “apuntalar el gobierno en Moncloa”, sino para “luchar contra la pandemia” del coronavirus.



Bendodo, que ha intervenido en Málaga en la convención económica del Partido Popular “Presupuesto para la crisis”, ha insistido en que los presupuestos generales del estado tienen “un mal enfoque” por parte del presidente de España, Pedro Sánchez, y ha señalado que el Ejecutivo central mira por los “intereses” de su partido.



“Esta crisis sanitaria no se puede convertir en una durísima crisis económica y social”, ha insistido el consejero de Presidencia, que declara que los presupuestos “se tienen que convertir en herramientas para luchar” contra el coronavirus en esta “crisis sanitaria inédita” que se intenta “minimizar”.



Ha declarado que “lo primero es la salud”, pero no se puede “descuidar” la economía y las empresas y ha recordado que el presupuesto andaluz de 2021 será el mayor la historia de la comunidad autónoma, que “crecen donde hay que crecer” -en sanidad, educación y proyectos sociales-.



En clave regional, Bendodo ha informado de que el Gobierno de España tiene cinco veces más presupuesto que el de la Junta de Andalucía y “solo” va a invertir 130 millones de euros en la provincia malagueña, mientras que el andaluz invertirá “el doble” con un presupuesto “mucho más pequeño”.