Aguirre: El presupuesto prevé lo que no sabemos de lo que deparará la pandemia

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado este sábado que el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía dispone de recursos para afrontar lo que "no sabemos lo que nos va a deparar la pandemia que tenemos ahora mismo".



Para ello, las cuentas aprobadas por el Consejo de Gobierno incluyen "una inversión en infraestructura muy importante" en la "renovación de instalaciones sanitarias", especialmente dedicadas a "aumentar el número de camas y el número de UCIs", según ha afirmado en una conferencia de prensa telemática celebrada para presentar las cuentas de las Junta para Córdoba.



Para Aguirre, se trata del presupuesto "de la esperanza y la reactivación" que en materia sanitaria persigue, además, la fidelización de los profesionales de la sanidad andaluza mediante la equiparación salarial con el resto de los sistemas de salud españoles y la optimización de la asistencia "para dar la mejor respuesta posible a todos los pacientes".



En cuanto a la renovación de las instalaciones sanitarias, el consejero ha anunciado una inversión de 150 millones de euros a lo largo de 2021 tras la renovación aplicada este el llamado "plan covid", aplicado en todas las provincias andaluzas, donde ha señalado que ha habido una inversión de más de 170 millones.



Todo ello, ha precisado, al no saber lo que va a deparar la pandemia y lo que durará, "si acabará en mayo o en junio", por lo que se ha previsto 450,6 millones en un fondo de maniobra "para abordar las posibles consecuencias inaplazables como consecuencia" de la misma.



A su juicio, se trata de "unos presupuestos excepcionales en unos momentos excepcionales" con una "connotación sanitaria, social y económica muy importante" y con el "doble objetivo de ir combatiendo la pandemia y sus consecuencias" y que "marcará el regreso de Andalucía a la senda de crecimiento anterior a la pandemia".



Aguirre no ha adelantado ninguna decisión del Gobierno andaluz sobre la hostelería, después de las manifestaciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre el posible cierre, como ha sucedido en otras comunidades autónomas, aunque ha reclamado que lo importante es la reducción de la movilidad. "Yo lo que digo que mientras mayor es la movilidad, más son los contagios", ha enfatizado.



Al mismo tiempo, y pese a que Andalucía se sitúa en el décimo segundo lugar de los territorios autónomas por la tasa de contagio, según los datos que hoy facilita la Junta de Andalucía, ha dicho que son malos y que están por encima de la media española.