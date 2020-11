Bendodo: "La situación es preocupante"

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo, ha manifestado este viernes que la situación de incidencia de covid en la comunidad, donde hay 3.326 personas ingresadas, es “preocupante”, por lo que no descartan ninguna medida y actuarán con “cirugía de precisión”.



En declaraciones a Efe en el Museo Picasso de Málaga, el consejero ha explicado que hay 426 personas ingresadas en las UCI, el dato “más alto desde que empezó la pandemia”, lo que coloca a Andalucía en una situación “complicada” y , por ello, actuarán "en consecuencia” hasta que llegue una vacuna o tratamiento “efectivo” que finalice esta “pesadilla”.



Preguntado por las nuevas medidas que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a dar a conocer el próximo domingo, Bendodo ha recordado que la comunidad autónoma no puede decretar un confinamiento domiciliario porque no tiene “competencia legal”.



El consejero de Presidencia ha insistido en que van a actuar con “cirugía de precisión” para “compaginar” la lucha contra la pandemia desde el punto de vista sanitario “haciéndole el menor daño posible a la economía”.