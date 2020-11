Las medidas que la Junta tome el domingo no afectarán a la apertura de colegios

La vuelta al colegio en Andalucía ha sido “ejemplar” y los centros seguirán abiertos con independencia de las medidas que se tomen a partir del próximo domingo para combatir el aumento de los contagios por coronavirus, según ha señalado el consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda.



Ha señalado que el 95 % de los colegios andaluces están libres de covid y ha asegurado que la vuelta a las aulas ha sido “segura, responsable y con la colaboración de todos".



El consejero de Educación, que ha presentado en Málaga los presupuestos andaluces de 2021, ha admitido que el hecho de que no haya coronavirus en un alto porcentaje de centros le da una “satisfacción contenida” porque no hay riesgo cero y no se sabe cómo va a responder el “maldito” virus.



“Cuando todo coincide en el sentido de planificación, gestión, responsabilidad y colaboración vemos que es posible driblar al coronavirus”, ha insistido Imbroda, que añade que la planificación y gestión de este curso ha sido la “más difícil” de la historia de Andalucía.



Ha recordado el esfuerzo que ha hecho el gobierno andaluz para afrontar el curso con estos presupuestos, que, por primera vez, superan los 7.000 millones de euros para la consejería Educación y Deporte, un 7,2 por ciento más que en el ejercicio anterior.



“Se han puesto en manos de todos los centros educativos todos los recursos humanos y materiales”, ha incidido el también consejero de Deporte, que asegura que el sistema educativo andaluz cuenta con “la mayor plantilla docente de la historia”, tanto en la red pública como en la concertada.