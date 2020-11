"Un resfriado de Abascal y Casado no puede suponer una pulmonía en Andalucía"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afeado a Vox su postura a la hora de negociar los presupuestos para 2021. “Valoro que Vox se haya sentado a negociar pero la situación de ahora es rocambolesca. Sus propuestas no tienen nada que ver con los presupuestos”, ha indicado durante su participación este jueves en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía.

Según su parecer, “las demandas de Vox no son para negociar unos presupuestos, son más parecidas para apoyar o no una investidura”, ya que “cambiar el nombre, por ejemplo, de Canal Sur no lo puedo compartir”.

Las relaciones entre el Gobierno andaluz y Vox se han enfriado desde el debate en el Congreso de los Diputados sobre la moción de censura al presidente, Pedro Sánchez. “Un resfriado de Abascal y Casado -presidentes nacionales de Vox y PP- no puede suponer una pulmonía en Andalucía”, ha advertido.

Y es que Marín ha asegurado que no sale de su “asombro” al escuchar las propuestas de Vox, formación que ha dado su ‘sí, quiero’ a las cuentas de 2019 y 2020.

Eso sí, el vicepresidente tiene claro que “el Gobierno tiene la obligación de dialogar con todas las fuerzas políticas, sean de izquierdas o de derechas”. De ahí que se estén produciendo reuniones durante las últimas semanas entre miembros del Ejecutivo andaluz y de la oposición.

Por ejemplo, Marín ha manifestado su intención de que Adelante Andalucía se retrate de cara a estos presupuestos. “El 7% del PIB de Andalucía va a ir a sanidad como pedían desde Adelante e Izquierda Unida”, ha dicho el número 2 de la Junta, quien ha dejado caer que es el momento de que este partido dé su apoyo a las cuentas.

Más contundente ha sido con la postura planteada por el PSOE a lo largo de las últimas fechas. “No hay una sesión de control al presidente en la que Susana Díaz -secretaria general del PSOE-A- tienda su mano para negociar los presupuestos. Sin embargo, luego cuando hay que reivindicar algo a Madrid no lo hace”, ha dicho.

Por ello, Marín ha comentado que “cada uno que acepte su responsabilidad” porque la Junta ha presentado unos presupuestos que “generan confianza”, con más de 40.000 millones de euros y en los que “el 56% va dirigido a políticas sociales, igualdad y educación”.