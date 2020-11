Podemos Andalucía dice que Anticapitalistas incumplió los acuerdos

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha asegurado hoy que el pacto entre la anticapitalista Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias fue anterior a que ella incumpliese, "en nombre de Podemos", las reglas del grupo parlamentario. "Por eso había que actuar", ha defendido.



"Ese pacto se hizo en una época antes de que se hubiesen sucedido todos los incumplimientos en nombre de Podemos, y por supuesto hay circunstancias como que se crea otro partido y no se cumple ni el reglamento ni el código ético. Aquí Pablo (Iglesias) no tiene nada que ver, hay una nueva dirección andaluza de Podemos que es la que toma las decisiones", ha afirmado Velarde.



En una rueda de prensa en el Congreso junto a la también parlamentaria andaluza Isabel Franco, la diputada hacía referencia así a la salida de Anticapitalistas de Podemos en febrero que fue pactada con Iglesias.



La secretaria general de Podemos en Andalucía ha defendido además que la expulsión se produjese en medio de su permiso por maternidad.



"No hemos elegido los tiempos en los que tomar esa decisión. Nos han obligado en Anticapitalistas... Han incumplido los acuerdos en la baja maternal y es entonces cuando nos han obligado a tomar decisiones", ha justificado.



Martina Velarde ha incidido en que Anticapitalistas no cumplía con los acuerdos a los que Podemos e IU se habían comprometido y que además los parlamentarios no solo habían dejado Podemos e incumplían sus normas éticas sino que habían creado un partido alternativo.



Ha añadido además que se trata de una decisión de la nueva dirección de Podemos en Andalucía en la que ni Pablo Iglesias ni su pacto tienen nada que ver, al tiempo que ha pedido hablar de otros asuntos porque, ha dicho, "la gente no nos va a perdonar que estemos hablando de temas internos".



Velarde ha respondido así a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la diputada Isabel Franco para explicar que han preguntado al Gobierno central si tiene constancia de en qué ha gastado el Ejecutivo andaluz los fondos COVID, porque, han denunciado, "11 millones de euros han ido a parar a la televisión" en lugar de a la contratación de médicos y rastreadores.