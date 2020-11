Confinamiento domiciliario: ¿cuándo acaban las "2 o 3 semanas" de margen?

Cuándo acaban esas "dos o tres semanas" que se han dado el Gobierno y las comunidades antes de pensar en medidas más restrictivas, como el confinamiento domiciliario? Depende de la región: mientras en algunas el plazo acaba entre hoy y el jueves próximo, en otras habrá que esperar hasta finales de mes.



El Ejecutivo y las autonomías acordaron ayer aguardar a ver los efectos de las distintas acciones que las comunidades han ido ejecutando para tratar de doblegar la segunda curva del coronavirus.



"Hay que ser riguroso y darnos el tiempo suficiente para valorar que las medidas que se han implementado producen sus efectos", zanjaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Y sabemos por experiencia que este tiempo necesario está entre dos y tres semanas, no antes. Se toma una medida el domingo y no se ven los resultados el martes siguiente", abundaba.



Medidas adoptadas en función de unos indicadores del riesgo, según los cuales las comunidades calculan el nivel de alerta en el que se encuentran y que están establecidos en el documento "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19", aprobado por el Consejo Interterritorial el pasado 22 de octubre.



A cada nivel de alerta le corresponde una serie de medidas, que han quedado compiladas en la Estrategia Nacional contra la covid-19, que el Gobierno presentó ayer a las comunidades.



De acuerdo a la dicha estrategia, Galicia y Navarra decretaron las primeras medidas, activas desde el día 22, con lo que su impacto debería empezar a notarse entre hoy y el jueves, ya que, como precisó el ministro, el plazo empieza a contar desde el día de la entrada en vigor de la restricción.



Las acciones más recientes fueron anunciadas ayer mismo por Galicia, Cantabria, Murcia y La Rioja, lo cual sitúa las dos últimas semanas de noviembre como la fecha clave en la que el Gobierno central y los autonómicos tendrán que tomar -o no- nuevas decisiones, una vez evaluada la efectividad de las medidas ahora en marcha.



Común a todas, menos a Canarias, es la aplicación de las limitaciones nocturnas de movimiento impuestas por el decreto del nuevo estado de alarma entre las 22:00 y las 6:00 horas, con la posibilidad de mover esta franja en una hora hacia arriba o hacia abajo, y la prohibición de las reuniones de más de seis personas.



Pero cada autonomía ha ido añadiendo otras restricciones, con distintos resultados:



ANDALUCÍA



El 29 de octubre restringió la entrada y salida de su territorio y de las provincias de Granada, Jaén, Sevilla, el distrito sanitario Córdoba Sur, el de La Vega, el de Jerez Costa Noroeste y el de Sierra de Cádiz y limitó a la mitad el aforo en reuniones y encuentros religiosos.



Estas medidas entraron en vigor el día 30, cuando la incidencia acumulada a 14 días era de 444 casos por cada 100.000 habitantes, la positividad del 17,5 %, la presión hospitalaria del 15,37 %, y la ocupación de las ucis del 21,77 %. Los últimos datos disponibles de Sanidad de ayer elevan estas cifras a 547, 19,11 % y 26,35 %, respectivamente.



ARAGÓN



Aragón vetó el 27 de octubre y hasta el 9 de noviembre las entradas y salidas de la comunidad y de las capitales de provincia.



Pero desde este viernes estarán confinadas las tres provincias y toda la región hasta el día 30.



En su caso, la incidencia ha pasado de 872 a 1.106 este miércoles; la positividad del 21 al 22 %, las camas hospitalarias con pacientes covid, que entonces eran el 18 %, rondan el 25 %; y la carga de las ucis se ha incrementado del 42 % al 50 %.



ASTURIAS



El día 24 el Principado ordenó el cierre de toda actividad comercial a las 22:00 horas y de los locales de hostelería y de juego a las 23:00, así como el cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés, que amplió a toda Asturias el 28.



Pero desde ayer miles de negocios no esenciales han echado la persiana durante al menos 15 días.



El Gobierno regional ha pedido "encarecidamente" a la población que se autoconfine en sus domicilios.



No en vano, Asturias tenía el día de su cierre una incidencia de 355, una positividad del 7 %, una ocupación de camas covid del 15 % y de ucis del 22,5 %, que ahora se han elevado a 430, 8 %, 22 % y 38 %, respectivamente.



BALEARES



Ibiza presenta los datos más desfavorables del archipiélago, de ahí que el día 26 se decidiera mantener las limitaciones para Eivissa adoptadas el 30 de septiembre.



El día 28 se restringieron durante 15 días la entrada y salida del municipio de Manacor y se estableció un máximo de asistentes a velatorios y entierros de 15 personas y un aforo del 50 % en establecimientos, locales comerciales, restaurantes y servicios abiertos al público.



Baleares presentaba el día 26 una incidencia de 170 casos, una positividad del 7,1 %, una carga hospitalaria del 6 % y de las ucis del 16,49 %, que han subido a 237, 7,94 %, 7,92 % y 17,48 %, respectivamente.



CANARIAS



Alcanzó el 7 de septiembre su pico de la segunda ola con una incidencia de 193, pero desde entonces sigue un camino divergente del resto del país, y sus buenos datos le han eximido de tener que implementar restricciones de la movilidad.



La tendencia sigue a la baja: si el 22 de octubre tenía 82 casos por 100.000 habitantes, la ha reducido a 71; lo mismo ha ocurrido con las camas covid (5,2 % frente a 4,23 %) y ucis (11,75 % y 9,9 %), aunque la positividad ha aumentado del 3,2 % al 4 %.



CANTABRIA



El 26 de octubre trasladó las imposiciones del estado de alarma y tres días después decretó su cierre perimetral.



Ayer confinó todos sus municipios hasta el 18 de noviembre y desde este sábado el interior de los establecimientos de hostelería quedarán clausurados, el aforo en locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales no podrá superar un tercio de su capacidad y se suspenderán actividades en ludotecas o centros de ocio juvenil.



Desde el pasado jueves, Cantabria ha incrementado su incidencia de 285 a 427, la positividad del 10 % al 12 %, la presión hospitalaria del 5,35 % al 10 %, y la de las ucis del 12,17 % al 14,9 %.



CASTILLA-LA MANCHA



Su cierre perimetral es efectivo desde el día 30, cuando restringió el aforo en lugares de culto en espacios cerrados a un 40 %. Varios de sus municipios están sometidos a distintas restricciones en función del nivel de alerta, que van del 1 al 3.



El viernes pasado presentaba una tasa de incidencia de 504 y de positividad del 19 % (frente a 537 y 19 % actuales); el 18,35 % de sus camas tenían enfermos covid (ahora es el 19,5 %), y las ucis estaban al 26,34 % (27,7 %).



CASTILLA Y LEÓN



Las restricciones a la movilidad nocturna están vigentes desde el 25 y su cierre desde el 29.



Pero las sucesivas restricciones de la Junta, como el confinamiento de varios de sus municipios, no han bastado, de modo que desde mañana y durante al menos dos semanas bares y restaurantes permanecerán cerrados salvo para llevar o entrega a domicilio, al igual que los centros comerciales, y se suspenderán las visitas a las residencias de mayores.



En esta última semana, ha modificado su incidencia de 643 a 819; su positividad, del 20 al 21,3 %; la presión hospitalaria, del 21,9 al 25,2 %; y de las ucis, del 37,7 % al 39,52 %.



CATALUÑA



Sus bares, restaurantes y centros de estética cerraron el 16 de octubre, pero nueve días después, coincidiendo con la declaración del estado de alarma, dio un paso más aplicando el toque de queda nocturno y no permitiendo a los establecimientos abiertos al público cerrar después de las 21.00 horas.



A finales de la semana pasada llegaron nuevas restricciones en cultura, gimnasios y comercios, además del confinamiento perimetral y por municipios durante el fin de semana, entre otras.



La incidencia se ha desplazado de 272 a mediados del mes pasado a 752, las camas covid de 7,44 % 17,5 %, y las ucis del 21,24 % al 42,55%, pero la positividad ha bajado de casi el 17 % al 12 %.



COMUNIDAD VALENCIANA



Las limitaciones a la movilidad nocturna arrancaron el día 25, a lo que se sumó el cierre perimetral de la región cinco días después.



A partir de ahí, ha ido ampliando restricciones en los municipios más afectados que van de la limitación del aforo a un tercio en velatorios, centros comerciales, negocios minoristas y dentro de bares y restaurantes a la mitad en cines y teatros.



Pero la incidencia ha ido de 171 a 262, la positividad se ha mantenido el 15 %, la carga hospitalaria ha aumentado del 9,42 % al 13 %, y la de ucis del 14 % a casi el 22 %.



EXTREMADURA



La Junta implantó el toque de queda el día 25 y optó por no decretar el cierre perimetral de la región, pero sí el de los municipios más castigados.



Desde ese día, su incidencia ha pasado de 417 a 564, la positividad del 13,3 % al 16,2 %, la presión hospitalaria del 9,8 % a casi el 13 % y la de las ucis del 18,8 % a rozar el 20 %.



GALICIA



La Xunta limitó a cinco los grupos en espacios de uso público o privado e impuso las restricciones nocturnas el día 22, y paulatinamente ha ido endureciendo sus medidas por municipios hasta que, a partir del viernes, quedará afectada el 60 % de la población.



Sesenta localidades gallegas cerrarán a partir de mañana todos los servicios que no sean esenciales, incluyendo bares, cafeterías y restaurantes, excepto a domicilio.



Allí la incidencia se ha incrementado de 188 a 320, la positividad del 6,9 % al 8,6 %, la ocupación de camas del 5 % al 6,7 % y la de ucis del 7,42 % a 11,8 %.



LA RIOJA



Desde el 23 de octubre, mantiene bloqueadas las entradas y salidas y la limitación de grupos a menos de seis personas, también en la hostelería; poco después también confinó varios municipios, incluyendo Logroño, durante un mes.



Sin embargo, la incidencia es de 768 frente a 630; la positividad del 15 % (antes 7,9 %), la presión del 18,7 % cuando era del 16 %; y las ucis están al 53 % de su capacidad frente al 36,6 %.



MADRID



Superado el estado de alarma en varias de sus ciudades el día 24, Madrid reactivó las restricciones que había ideado anteriormente, como la prohibición de reuniones sociales en toda la región de 00:00 a 6:00 horas o limitaciones de movilidad por zonas básicas de salud.



Después optó por cerrar la región solo los días del puente del 1 de noviembre, una excepción que volverá a repetirse en el de la Almudena.



Madrid acabó su estado de alarma con una incidencia de 421, una ocupación de camas de casi el 20 %, de ucis del 39 % y una positividad superior al 12 %. Ayer estas cifras se situaban en 369; 17,6 %; 38,1 % y 8,64 %, respectivamente.



MURCIA



El lunes 26 recomendó a la población limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estables y permanecer el máximo tiempo en casa, además de limitar a la mitad el aforo en ceremonias y lugares de culto.



Cinco días después decretó el cierre perimetral de la región y de todos sus municipios.



No obstante, la incidencia aumenta de 407 a 604; la positividad del 16,6 % al 17,2%; la carga hospitalaria del 13,29 % al 14 y las ucis del 18,7 % al 20 %.



NAVARRA



La Comunidad Foral ha decidido prorrogar hasta el día 18 las actuales medidas, lo que supone mantener el cierre perimetral en vigor desde el 22 de octubre.



Además se prolonga el cierre de toda la hostelería y la restauración y sigue sin cambios el aforo del 40 %.



El día de su cierre, la incidencia en Navarra era de 1.053, la positividad del 14,4 %, la ocupación de camas ordinarias del 14,64 % y de ucis del 33,85 %, y ayer era de 1.172, 13,3 %, 19 % y 39,3 %, respectivamente.



PAÍS VASCO



Euskadi mantiene el confinamiento perimetral de la comunidad y sus localidades desde el día 27 y la limitación de las reuniones sociales a seis personas en lugares públicos y privados.



La incidencia sigue al alza, con 510 frente a 674; la positividad del 8,37 % al 9; la presión hospitalaria del 13,9 % al 16 y las ucis del 22,86 % al 27 %.



CEUTA



Cerrada desde el día 28, también aquí aumentan la incidencia (de 594 a 902) y las camas covid (del 21 % al 22,5 %), no así las ucis (del 41 % al 35 %) y la positividad (de 38,6 % a 32,7 %).



MELILLA



Un día después quedó confinada Melilla, donde la incidencia sigue disparada con 1.424, la más alta de España, cuando la semana pasada era 1.129; la positividad se mantiene en el 30 % pero la carga hospitalaria ha pasado del 30 % al 26 % y la de ucis del 64 % al 50 %.