Movimiento defensa pensiones pide auditoría de cuentas de la Seguridad Social

El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) se muestra en contra de las conclusiones del Pacto de Toledo sobre la reforma del sistema de pensiones y exige que se lleve a cabo una auditoría de las cuentas de las cuentas de la Seguridad Social para determinar los "gastos impropios cargados a la Seguridad Social y el destino de los superávits anuales que no fueron incorporados al Fondo de Reserva".



En este sentido, ha denunciado que el Estado "sigue sin reconocer la deuda histórica superior a los 500.000 millones que detrajo de los superávits de las cotizaciones de la Seguridad Social desde principio de los ochenta".



También pide la realización de un inventario público actualizado de los bienes de la Seguridad Social, "cuyo uso no está revirtiendo en beneficios para ésta", ha informado en un comunicado dicha plataforma ciudadana.



El MADPP está en contra de la promoción de los planes privados de empresa, apoyados por el Estado, que "resultaran finalmente en unas pensiones públicas de pobreza junto a pensiones privadas para quien ha podido pagarlos", ha augurado



Exige también una pensión mínima digna, la no penalización a los pensionistas con más de 40 años cotizados, mejoras en las pensiones de viudedad, eliminación de la brecha de género y la garantía de pensiones suficientes para las próximas generaciones



En general considera negativas las recomendaciones del Pacto de Toledo pues, aunque "suponen algunos avances, también afianzan retrocesos y, sobre todo, no recogen las condiciones que asegurarían el futuro de un Sistema Público de Pensiones suficiente y digno, para las personas hoy en activo".