Moreno apunta a limitar más la movilidad hacia la franja de la tarde

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que la Junta trata de "hacer el menor daño posible" al sistema productivo con las medidas para controlar la pandemia, aunque ha advertido que se podría limitar más la movilidad hacia la franja de la tarde.



Durante su participación en un foro virtual sobre turismo organizado por el diario SUR de Málaga, Moreno ha expresado su "profunda preocupación" por los datos de Granada, que considera "descontrolados" y ha vaticinado que "habrá que tomar decisiones drásticas" para salvar vidas.



Ha explicado que están "dando la oportunidad" a que las medidas adoptadas el pasado miércoles "tengan su recorrido" hasta el próximo domingo.



Además, Moreno ha dicho que le preocupa la evolución de una parte de Sevilla y la provincia de Jaén, y ha lamentado el "comportamiento irresponsable" de algunas personas saliendo el jueves pasado, antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones como el cierre perimetral de la comunidad.



"Me preocupa que esto se extienda como una mancha de aceite por Andalucía y al final la decisión única sea el confinamiento domiciliario", ha afirmado.



A este respecto, ha insistido en que las comunidades autónomas no tienen capacidad de impulsar un confinamiento domiciliario, por lo que la competencia es del Gobierno central, que desconoce qué va a hacer.



"Si se va a hacer, que se haga en tiempo y forma y no mal y tarde", ha reclamado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha argumentado que es preferible que se haga de forma inmediata en lugar de a mediados de diciembre, cuando probablemente afecte al consumo y actividad económica que generan la campaña navideña.



Tras destacar el "enorme esfuerzo" que ha realizado el sector de la hostelería para cumplir con la normativa dirigida a controlar la pandemia, ha indicado que el "objetivo" de los virólogos es que "nadie se mueva de sus casas" porque es "tristemente la única forma de limitar el contagio".



Ha indicado que muchas veces desde sanidad "quieren ir mucho más allá" pero él siempre introduce una variable económica en las medidas para ver el impacto que pueden tener esas decisiones.



Moreno ha lamentado que la "única medida" que puedan adoptar es limitar la movilidad desde la noche hacia la franja de la tarde, para "no herir más la productividad matinal".



"Vamos a intentar hacer el menor daño posible al sistema productivo", ha asegurado el presidente andaluz, que ha señalado que, dada la cifra de hospitalizados y el "riesgo de colapsar" el sistema sanitario, "no queda más remedio que limitar la movilidad".



En el mismo sentido, ha dicho que todos deben ser conscientes de que "la cosa no pinta nada bien" y es probable que "si las cosas no mejoran", la Junta tenga que "endurecer" las medidas de movilidad y horarios".



En materia turística, ha reconocido que la situación es "francamente preocupante" en el sector por la caída de la actividad y ha reiterado su ofrecimiento al Gobierno para financiar el coste de todos los test a los visitantes internacionales que lleguen a Andalucía.



Con esta propuesta, que hasta la fecha no ha obtenido respuesta por parte del Gobierno, la Junta pretende firmar un convenio con el Ministerio de Turismo que le permita en las instalaciones de Aena controlar desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a las personas que lleguen a Andalucía y que puedan llegar e irse "con las máximas garantías".



Moreno ha destacado también la importancia de que se amplíen los ERTE, así como los periodos de carencia y devolución de los préstamos ICO y se rebaje el IVA turístico, todas ellas reivindicaciones "oportunas" del sector que tiene previsto trasladar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando visite la comunidad.