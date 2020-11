Óscar Riballo y cómo "volver a nacer" tras siete días en coma por la Covid

Óscar Riballo es un joven que con 32 años ha mirado frente a frente al coronavirus y, no sin dificultades, lo ha golpeado y noqueado. Es sevillano y boxeador. Por trabajo vive en Barcelona, donde ha estado ingresado 16 días en la UCI y siete largos días en coma inducido.

Durante su participación en el informativo de 7TV Andalucía, Riballo ha reconocido que ha “vuelto a nacer” después de pasar la Covid. “Me empecé a encontrar muy mal. Soy deportista y ni bebo ni fumo. Jamás pensé que iba a pasar esto. La fiebre no bajaba y mis pulmones no reaccionaban”, ha manifestado este joven sevillano, que ha añadido que “la única solución era el coma inducido”.

Alejado de sus familiares y “con la suerte” de tener una cama en la UCI, Riballo ahora está en casa, “algo mejor” y acude al logopeda. “El coronavirus te deja secuelas”, ha sentenciado.

Desde su experiencia como paciente de coronavirus en la UCI pide responsabilidad a aquellos que creen que por ser jóvenes no pueden pasarlo mal en esta pandemia. “Todos hemos sido jóvenes pero no es ningún juego. El Covid te mata. Pido a los jóvenes que respeten a la sociedad, que utilicen las mascarillas y mantengan las distancias de seguridad. No vayan a fiestas, por favor”, ha confesado.

Eso sí, ha enviado un mensaje tranquilizador para aquellos que a día de hoy se están jugado la vida en una UCI. “Hay que tener esperanza porque de esto se puede salir”, ha argumentado.

El caso de Óscar Riballo es uno de los muchos que han podido salir de una UCI al haber pasado el coronavirus. Otros muchos no los han podido contar.