Rodríguez pide a Iglesias que concrete si está tras la expulsión de diputados

La expresidenta del grupo de Adelante Andalucía y líder de Anticapitalistas en la comunidad, Teresa Rodríguez, ha instado este viernes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a concretar si está a favor y apoya su expulsión y la de otros siete diputados de Adelante.



La dirigente gaditana, en una entrevista en TVE, ha pedido explicaciones a Iglesias después de recordar que el pasado mes de febrero pactó con él la salida "amistosa" de Podemos Andalucía de la dirección que encabezaba, separación política para la que ambos grabaron un vídeo.



La expulsión ha sido "a iniciativa de Podemos y presentado por IU, pero no sabemos si con el consenso y la participación de la direcciones de Pablo Iglesias y Alberto Garzón", ha planteado.



Rodríguez ha comentado que intenta hablar con Iglesias sin conseguirlo y ha criticado que se haya pasado de una separación amistosa a la petición de expulsión de ocho diputados del grupo en el Parlamento andaluz, con un documento que ha tildado de "ilegal e ilegítimo".



Después de negar en varias ocasiones que los expulsados sean tránsfugas y de calificar de "insólita" la decisión adoptada por la Mesa del Parlamento, ha aseverado: "El apoyo del PSOE-A, PP y Vox a la expulsión estaba cocinado con anterioridad".



Las expulsiones han sido ya recurridas en el Parlamento y los afectados han advertido de que recurrirán también al Tribunal Constitucional (TC).



En opinión de Rodríguez, la "operación no puede ser más sucia", ha asegurado que no entiende las motivaciones de Podemos e IU para llevarla a cabo y ha vuelto a cargar contra el PSOE-A por querer "quitarse de en medio" a la parte más crítica de Adelante contra la "corrupción y los recortes de los gobiernos" de Susana Díaz.



"El PSOE quiere quitarse escollos para un futuro cogobierno en Andalucía con IU y Podemos", ha aseverado.