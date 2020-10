Habrá 500 controles en carreteras de Andalucía para evitar viajes este puente

Andalucía cerró sus fronteras a las 00.00 horas de este viernes y seguirá así hasta el 9 de noviembre. Una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las nuevas restricciones, los 11.500 efectivos de Policía Nacional y 13.300 agentes de la Guardia Civil, además de la Policía Local y de la Adscrita, reforzarán la vigilancia de las entradas y salidas de pueblos y ciudades.

Durante el próximo fin de semana y hasta el día 2 de noviembre, mientras dure el puente de Todos los Santos, se efectuarán unos 500 controles y puntos de verificación dinámicos de carreteras en las principales vías de comunicación de Andalucía, con especial atención a las entradas y salidas de la comunidad autónoma, así como aquellas provincias y municipios donde se han adoptado restricciones de la movilidad.

Estas limitaciones afectarán a 448 municipios, que engloban a 4,31 millones de andaluces. La Junta ha decretado los cierres perimetrales en las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, así como a los municipios englobados en los distritos sanitarios de Córdoba-Sur, La Vega de Málaga y Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Se trata de los lugares que más preocupan por estar en nivel 4 de alerta, la máxima. Más allá del propio confinamiento perimetral de estas zonas, los bares contarán desde este viernes con un 30% de aforo en el interior y 75% en terrazas. Los gimnasios pasan del 50% de aforo al 40% de capacidad. No habrá espectadores en competiciones oficiales y no oficiales. El aforo será del 40% en cines, teatros y auditorios. Los parques estarán abiertos y los juegos infantiles cerrados. Habrá un máximo de seis personas en los velatorios y no habrá más del 30% en las bodas.

Todas estas medidas están previstas para evitar que Andalucía sufra un nuevo confinamiento domiciliario. Según el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, “nos jugamos la vida y la economía”, por ello ha pedido “responsabilidad” a los andaluces, especialmente a los jóvenes, ya que la “mayoría” de los contagios e ingresos hospitalarios los están sufriendo ellos.

También, Bendodo ha pedido la unión de los partidos políticos de cara a esta ola de la pandemia y ha dicho que una “gran herramienta” para ello son los presupuestos que, ascenderán a 40.000 millones de euros, llegarán al Parlamento la próxima semana y respecto a los cuales espera el mayor respaldo político posible.