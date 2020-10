Díaz apoya las medidas del Gobierno andaluz, pero no dará un "cheque en blanco"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dicho este jueves que su partido "apoya" las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz para frenar el coronavirus, pero ha advertido de que no darán un "cheque en blanco".



"La responsabilidad del combate del coronavirus no puede ir sólo a hombros de los ciudadanos", ha recalcado Díaz en una comparecencia de prensa telemática, en la que ha subrayado que el Ejecutivo tiene la "obligación" de aumentar el número de rastreadores, reforzar los centros de salud y los hospitales, así como hacer PCR y facilitar los resultados en doce horas.



"El Gobierno de Andalucía y el presidente de la Junta tienen que hacer su trabajo porque si no es así, el esfuerzo de las familias y de las empresas no habrá servido para nada", ha advertido la dirigente socialista, que ha empezado su intervención con un mensaje de apoyo a las familias de las más de 2.300 personas que han perdido la vida en Andalucía a causa de la covid-19.



Ha insistido en que el Ejecutivo andaluz tiene que "hacer su tarea" tras considerar que ha "llegado tarde", pues no se tomaron las "medidas necesarias" para que no hubiera transmisión comunitaria.



Entre otras propuestas concretas, ha reclamado la comparecencia "inmediata" del presidente andaluz ante el Parlamento para explicar las medidas aprobadas y las perspectivas de futuro.



Díaz se ha preguntado para qué "sirvió" el reciente debate sobre el estado de la comunidad, pues "realmente no se habló de la situación que estábamos viviendo, de una transmisión (del virus) que no se estaba controlando porque el número rastreadores era insuficiente".



Y ha reprochado al Gobierno andaluz que su vicepresidente, Juan Marín, dijera "hace sólo veinticuatro horas que no se planteaban el cierre perimetral" de la comunidad.



"Se han estado dedicando a hablar de los fondos europeos, a buscar la confrontación con el Gobierno de España", ha lamentado antes de pedir al presidente de la Junta que cambie su actitud y promueva el diálogo y la "colaboración sincera".



"Todos -las familias, las empresas, los sanitarios, los docentes- estamos haciendo un esfuerzo enorme y hace falta que el Gobierno haga también su trabajo porque si no se controlan los indicadores sanitarios tampoco se podrá dinamizar la economía", ha recalcado.



En su opinión, se ha "jugado" con la esperanza de la gente porque "se dijo que el presidente iba a negociar la hora de cierre de los negocios", y Andalucía ha sido "de las últimas comunidades en anunciar las medidas".



"Hubiera sido mucho más honesto explicarlo desde el minuto uno, explicar la realidad de esos 448 municipios que van a ser confinados, explicar la verdad y abandonar el autobombo y la propaganda", ha remachado.



En este sentido, ha subrayado que la evolución del coronavirus en Andalucía se ha "disparado" un 615 % desde julio, cuando ya tenía el mando único el Gobierno andaluz, por lo que ha reiterado que el presidente de la Junta "tiene que asumir su responsabilidad".



Asimismo ha llamado la atención sobre el hecho de que el comité de expertos de la Junta esté mayoritariamente compuesto por altos cargos : "Sólo hay un epidemiólogo , es necesario que oigan a más voces autorizadas e independientes", ha defendido.