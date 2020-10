Bosquet defiende la validez de la expulsión de diputados de Adelante

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha defendido este jueves la validez de la expulsión de la excoordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez, y de otros siete diputados, del grupo parlamentario de Adelante Andalucía que este miércoles avaló la Mesa de la Cámara, si bien ha señalado que habría preferido contar con un "informe" de los servicios jurídicos del Parlamento para que esa decisión contara "con todas las garantías".

En una entrevista emitida este miércoles por la noche en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la presidenta del Parlamento se ha pronunciado así después de que la Mesa de la Cámara aceptara, con los votos a favor del PSOE-A, PP-A y Vox, y la abstención de Ciudadanos (Cs), la expulsión del grupo de Adelante de Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella.

En primer lugar, Marta Bosquet ha querido aclarar que "la Mesa no expulsa" a ningún diputado, sino que "quien expulsa es el propio grupo, y la Mesa lo que hace en consecuencia es aceptar el escrito del portavoz" del grupo, que es "quien tiene la potestad para expulsar a cualquier" parlamentario del mismo.

En este caso, según ha relatado, lo que sucedió es que se presentó ante la Mesa un escrito por parte de la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto, en el que "se solicitaba que, por parte de la Mesa, se considerara la condición de no adscritos" de esos ocho diputados.

Bosquet ha explicado que, ante eso, ella intentó contar con un informe de los servicios jurídicos de la Cámara "porque creía que era lo más oportuno" a la hora de adoptar una decisión con "un calado importante" como ésta, sin entrar en el "fondo" de la misma, pero para que ésta contara "con todas las garantías".

En esa línea, ha comentado que es habitual "solicitar informes de los servicios de la Cámara cuando algo suscita dudas, y es lo que yo quería, no para pronunciarme respecto al fondo, que no me incumbe", pero sí para que la expulsión de los diputados del grupo de Adelante "contara con todas las garantías, para asegurarme de que no se metía ninguna pata, si se me permite la expresión", ha continuado Bosquet.

En todo caso, la presidenta del Parlamento ha señalado que "respeta" los argumentos que dieron los representantes de PSOE-A, PP-A y Vox en la Mesa, "en el sentido de que, cuando entra un escrito suscrito por el portavoz de un grupo, se le presupone toda la validez, porque para eso los grupos políticos nombran a los portavoces".

"En ese sentido puedo darles la razón, pero entiendo que no tiene el mismo calado presentar, por ejemplo, un escrito como puede ser una proposición no de ley (PNL) suscrita por un portavoz, que ésta de expulsar a unos diputados", ha argumentado Bosquet, quien en esa línea ha señalado que "no son escritos comparables".

En esa línea, la presidenta del Parlamento ha defendido que ella tiene que "preservar no solamente los intereses de los grupos políticos, sino también de los diputados" y, en definitiva, "la seguridad jurídica", y que "no se tomara ninguna decisión sin saber que ciertamente se pueda tomar", porque en este caso dicha medida conllevaba el paso a la condición de no adscritos de ocho diputados.

En todo caso, Bosquet ha defendido que la Mesa es "un órgano soberano", y ante la decisión adoptada ya sólo cabe "respetarla" y, si los diputados afectados no están de acuerdo con la misma, "un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".