Un exdirector de Finanzas de Idea achaca a Guerrero la adenda de Acyco

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este miércoles el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad a empresas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.

Durante esta nueva sesión, el exdirector de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Juan Vela Quiroga ha testificado que la adenda al convenio inicial firmado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, entonces encabezada por el acusado en este juicio y ya difunto Francisco Javier Guerrero, y la actual agencia Idea para las prejubilaciones del ERE de Acyco fue promovida por el primero de tales departamentos.

Tal decisión de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, según ha dicho, derivaba de que fue detectado que en una de las órdenes de pago de dicho departamento con relación a dichas prejubilaciones figuraba un "beneficiario" que no cuadraba con el listado inicial de personas objeto de las prejubilaciones.

En ese sentido, ha explicado que él mismo leyó la adenda y se percató que la misma no aludía a Acyco como empresa, sino a la asociación 3 de Julio de extrabajadores de dicha sociedad anónima laboral, defendiendo que la misma no implicaba "gasto adicional" ni alteraba el "montante total" destinado al convenio inicial. En la adenda, según ha alegado, "consta" expresamente que no se superaba el "montante total" estipulado en el convenio inicial.

En cuanto a las "diferencias" de cuantía entre la orden de pago de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a la citada asociación 3 de Julio por 243.600 euros y el anexo y el convenio con un montante de 210.000 euros, ha defendido que se trataba de algo que "no tenía importancia" al tratarse de cuantías indicadas con y sin IVA, respectivamente. "El concepto es ese, el de los impuestos", ha dicho, asegurando que nunca tuvo impresión de que "se pagase más de lo autorizado".

Esa partida, según lo trascendido en la causa, habría servido para resarcir el dinero anticipado por siete miembros de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un incumplimiento del pago inicial por parte de la Administración andaluza.