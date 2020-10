Valero aboga por mejorar la Carta de la RTVA

El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, ha afirmado este martes que la nueva Carta de Servicio Público de la RTVA, que sustituirá a la anterior del 2010, "tiene que ser mejorada", y ha asegurado que la agencia pública actualmente está "infrafinanciada".



Valero ha sostenido que la Carta, que fija las estrategias y prioridades que deberá aplicar la RTVA durante los próximos seis años, "no refleja la realidad" del ente y "exhibe un compromiso del Gobierno andaluz que no es tal".



"Moreno Bonilla prometió un cambio en RTVA y al final ha supuesto un cambiazo", ha dicho Valero, que considera que el presidente andaluz sigue "la línea" de lo que ha hecho el PP en otras comunidades con los entes públicos de radio y televisión, un modelo que "lleva o a la degradación o al cierre definitivo de estos canales".



Ha citado como ejemplo que "los televidentes de los informativos de Canal Sur no se enteraron" de la sentencia del caso Gürtel; "debe ser que no era relevante", ha ironizado.



El también portavoz de Adelante Andalucía ha criticado que el Ejecutivo andaluz esté "ocultando información fundamental para la ciudadanía" y "utilizando torticeramente el canal".



En su opinión, este uso de la RTVA unido a la falta de inversión en recursos humanos y adaptación tecnológica "al final conducen a un desmontaje" de la agencia pública.



Por ello, ha defendido que las propuestas de IU irán encaminadas a que la Carta sea mejorada e irán "en línea contraria a lo que está haciendo el Gobierno andaluz".



Ha calificado de fundamental que se valore la labor de los trabajadores del ente, a los que "no se les menciona hasta el artículo 35", y ha indicado que no se dice nada sobre el mantenimiento o incluso aumento de la plantilla.



En cuanto a las relaciones laborales, ha dicho que aluden a la multifuncionalidad y a la fusión, lo que equivale a "sobrecarga y darle más funciones a los trabajadores", algo que "debe ser fruto de la negociación colectiva", ha advertido.



La RTVA "ahora mismo está infrafinanciada", ha aseverado el coordinador regional de IU, que ha señalado que para la necesaria adaptación tecnológica hace falta mejorar esa financiación.



"Eso no responde a que tenga una financiación suficiente", ya que se trata de un término "excesivamente ambiguo, subjetivo", ha opinado.



Valero ha apostado por estrechar la participación de la comunidad universitaria en las actividades, por que la RTVA juegue un papel fundamental en la visibilidad de adicciones como la ludopatía, se potencie la información de cercanía y que la Carta recoja el "blindaje" de la producción propia en la programación.