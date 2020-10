Las comunidades sopesan más restricciones tras el nuevo estado de alarma

Las comunidades autónomas afrontan el nuevo estado de alarma con normalidad, sin apenas incidentes en la primera noche con toque de queda pero pendientes de adoptar más restricciones o decidir, por ejemplo, si cierran o no sus fronteras ante el puente de Todos los Santos.



Con el nuevo estado de alarma, aprobado en Consejo de Ministros, las comunidades tienen la potestad de modular el horario de toque de queda. Castilla y León y Cataluña serían las más restrictivas y optarían por prohibir la movilidad desde las 22:00 a las 6:00 horas mientras que Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria optarían por un toque de queda más reducido, desde las 24:00 horas hasta las seis de la madrugada.



La prohibición de movilidad en el resto de comunidades, salvo Canarias que no está afectada a causa de su buena evolución epidemiológica, estaría en una horquilla intermedia, que va de las 23:00 horas a las seis de la mañana.



CIERRE DE FRONTERAS, ¿SÍ O NO?



Ante la proximidad del puente de Todos los Santos, la Comunidad de Madrid sopesa el cierre de fronteras "con base a criterios sanitarios" y después de que los expertos en salud pública y de la consejería de Sanidad le propongan a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las medidas a adoptar.



El consejero madrileño de Justicia, Enrique López, ha defendido que el toque comience a media noche porque las ciudades de Madrid tienen una "idiosincrasia específica" que hace que los ciudadanos tarden mucho tiempo en llegar a sus domicilios cuando salen del trabajo.



En Aragón, su presidente Javier Lambán ha informado de que la comunidad quedará confinada en todo su perímetro, de manera que no se podrá salir ni entrar, "salvo por causas estrictamente justificadas".



Lambán ha explicado que Aragón está en nivel 3 de alerta, el más restrictivo, por lo que el cierre de fronteras es lo más aconsejable.



No es el caso de Extremadura, que no se plantea el cierre perimetral pese a que ha superado este fin de semana la media del país en cuanto a incidencia acumulada.



CATALUÑA Y EL CONFINAMIENTO DE FIN DE SEMANA



En Cataluña, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha admitido que tiene sobre la mesa la posibilidad de decretar un confinamiento de fin de semana, que es el momento en el que hay "más interacción social".



Budó ha explicado que están explorando nuevos escenarios si bien ha valorado que en la primera noche de toque de queda ha funcionado la responsabilidad de la gente.



En la primera noche, los Mossos han identificado a unas cien personas en un total de 31 controles dispuestos en toda Cataluña para informar sobre la medida. Las sanciones por incumplir el toque de queda estarían entre 300 y 6.000 euros.



PAÍS VASCO, CONVOCATORIA DE URGENCIA



En Euskadi, el lehendakari Íñigo Urkullu ha convocado de urgencia al Consejo asesor del LABI, Plan de Protección Civil de Euskadi, para adoptar nuevas restricciones, que se prevé que sean iguales para el conjunto de la comunidad, no por zonas.



Esta convocatoria de urgencia se produce el día en que se ha conocido que Euskadi ha entrado en la llamada zona roja al haber superado la tasa acumulada en 14 días de 500 casos de Covid por 100.000 habitantes.



EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, MÁXIMO CUMPLIMIENTO



La Generalitat valenciana ha reconocido el comportamiento responsable de la sociedad valenciana y ha agradecido a los establecimientos públicos que hayan cumplido con las restricciones horarias.



El operativo de la Policía local en Alicante ha transcurrido con "máximo cumplimiento" al toque de queda sin que se pusiera ninguna sanción por infringirlo.



Ha habido controles de tráfico estáticos e itinerantes en todos los accesos y salidas de la ciudad en una jornada "sin incidentes".



CONTROLES Y SOSIEGO EN CASTILLA-LA MANCHA Y ANDALUCÍA



En la misma línea se ha situado Castilla-La Mancha. Este lunes se ha reunido en la Consejería de Sanidad la Comisión de seguimiento de la pandemia con el objetivo de realizar una primera valoración.



En la primera jornada de toque de queda, encargados de bares y establecimientos han echado el cierre mientras la mayor parte de la gente se dirigía a sus casas en la más absoluta normalidad.



En Granada, la ciudad y la periferia han estrenado los controles con sosiego y normalidad, y apenas se han registrado una decena de multas en la capital.



El alcalde de Granada, Luis Salvador, de Cs, ha apelado a la colaboración ciudadana para cumplir con el cierre perimetral de la capital andaluza.



La tónica de normalidad es extensiva a otras ciudades. En Pamplona, apenas tres denuncias por no respetar el toque de queda.



GALICIA Y LA NORIA NAVIDEÑA



En Vigo, el contrato para la instalación del mercado y de la noria gigante que las Navidades pasadas se erigió en principal atracción de las fiestas ha quedado desierto, según ha avanzado el PP local, que pide que al Ayuntamiento que no lo vuelva a sacar a licitación.



"No es realista" plantear la instalación de atracciones o de un mercadillo navideño como tampoco es el momento de hablar de las luces de Navidad, dadas las circunstancias, con el avance de la pandemia y la declaración de un nuevo estado de alarma", ha advertido el portavoz de los populares vigueses, Alfonso Marnotes.